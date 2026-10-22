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ΥΓΕΙΑ

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22.10.2026 13:46

SOS για το Νοσοκομείο Χανίων: Κινδυνεύει να μείνει με δύο γιατρούς η Παθολογική Κλινική

22.10.2026 13:46
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Με μόλις δύο ειδικευόμενους γιατρούς αναμένεται να μείνει η  Β’ Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων τις επόμενες ημέρες, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την νοσηλεία 40 έως 50 ασθενών!

Τα παραπάνω ανέφερε η Διευθύντρια της κλινικής, Ειρήνη Λαγουδάκη, στο πλαίσιο της ευρείας συνάντησης φορέων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης.

Η κυρία Λαγουδάκη παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την οριακή κατάσταση που βιώνει η εν λόγω κλινική, τονίζοντας ότι η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς.

Αναλυτικά, από τους 12 παθολόγους που υπηρετούσαν στο νοσοκομείο, έχουν απομείνει μόλις τέσσερις, ενώ στη Β’ Παθολογική σύντομα θα παραμείνουν μόνο δύο, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης agonaskritis.gr.

Η ίδια επεσήμανε ότι «η κλινική, με 40–50 νοσηλευόμενους καθημερινά, αδυνατεί να λειτουργήσει με ασφάλεια υπό αυτές τις συνθήκες».

Μάλιστα αναφέρθηκε και στο προσωπικό κόστος της υποστελέχωσης, σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί 10 εφημερίες τον μήνα, αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του χρόνου της.

Στη συνάντηση που διοργάνωσαν ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων και το Εργατικό Κέντρο, συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων.

Όλοι ανέδειξαν τις άγονες προκηρύξεις, την έλλειψη κινήτρων, την στεγαστική ασφυξία και την υπερεφημέρευση ως βασικούς λόγους που οδηγούν στη συνεχή αποψίλωση του νοσοκομείου.

Η κ. Λαγουδάκη ανέφερε ότι υπήρξε πρόσφατη συνάντηση με τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, που συζητήθηκαν πιθανές έκτακτες μετακινήσεις παθολόγων ή γενικών γιατρών από άλλες περιοχές. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της κλινικής. Όπως ξεκαθάρισε:  «μόνο η στελέχωση με μόνιμους γιατρούς μπορεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία της κλινικής και να εξασφαλίσει την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών.».

Επιπλέον έθεσε ευθέως το ερώτημα: Γιατί οι γιατροί δεν επιλέγουν τις μόνιμες θέσεις στα Χανιά;

Η απάντηση είναι γνωστή σε όλους:  η τουριστική πίεση που διπλασιάζει τον πληθυσμό, και παρασύρει το κόστος στέγασης και διατροφής, μεταφοράς και γενικά διαβίωσης σε δυσθεώρητα ύψη. Επίσης οι εξαντλητικές εφημερίες και το αυξημένο φορτίο εργασίας, είναι από τους βασικούς λόγους που οι γιατροί «έχουν γυρίσει την πλάτη» στα Χανιά, και δεν ανταποκρίνονται στις προκηρύξεις για τις προσλήψεις στα νοσοκομεία της Κρήτης γενικά.

Ωστόσο κίνητρα που δίνουν λύσεις στα προβλήματα υπάρχουνε και έχουν επανειλημμένα διατυπωθεί τόσο από τις ιατρικές ενώσεις του νησιού όσο και από την Ομοσπονδία Ενώσεών Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και αυτές είναι: οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα, ώστε να προσελκυστούν νέοι γιατροί και να σταματήσει η αποψίλωση του νοσοκομείου.

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