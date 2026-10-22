Γαλλία: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα του ιού Σαμόντα σε άνθρωπο

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Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τον ιό Σαμόντα, ο οποίος συνήθως πλήττει το ζωικό κεφάλαιο, για πρώτη φορά σε ασθενή ο οποίος αργότερα πέθανε προσθέτοντας ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό σε αυτό το στάδιο.

Ο ιός Σαμόντα είναι εντομογενής, πλήττει κυρίως ζώα και ιδιαίτερα βοοειδή, ενώ μεταδίδεται από το τσίμπημα σκνίπας.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα του 1960 και έκτοτε έχει εντοπιστεί σποραδικά σε ζώα στην Αφρική και την Ιαπωνία.

Φέτος εξαπλώνεται ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ιός μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν ότι μεταδίδεται στον άνθρωπο, ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.

Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι ο ασθενής πιθανόν να μολύνθηκε στην ανατολική Γαλλία, όπου ο ιός κυκλοφορούσε μεταξύ ζώων κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026.

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