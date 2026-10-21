Ασταμάτητος ο Δουβίκας, η Κόμο «διέλυσε» με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

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Με τον Τάσο Δουβίκα να γράφει Ιστορία και τον Νίκο Πας να δικαιολογεί γι’ άλλη μια φορά, γιατί θα πάρει τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι με το «10» στην Εθνική Αργεντινής, η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας «σκόρπισε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» και με το εμφατικό 4-1 πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League.

Η μεθεπόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στη διοργάνωση (24/11) έζησε μεγάλη βραδιά, τον Αργεντινό σούπερ σταρ της, Νίκο Πας, να πετυχαίνει δύο γκολ και ασίστ, ενώ μεγάλη βραδιά ήταν και για τον Τάσο Δουβίκα, καθώς ο διεθνής σέντερ φορ έγινε ο πρώτος Έλληνας παίκτης που σκοράρει σε καθεμία από τις τρεις πρώτες συμμετοχές του στην κύρια φάση του Champions League. Για την Γιουνάιτεντ δεν υπάρχουν λόγια. Ομάδα χωρίς αρχή και τέλος και, πλέον, το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «μπέμπηδων» μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιο…

Λιλ και Γαλατασαράι προέρχονταν από ισάριθμες ήττες στα δύο πρώτα ματς, με τους Τούρκους να φεύγουν με μεγάλο «διπλό» από το «Πιερ Μορουά» με 4-2. 0/3 για τους «λιλουά» που προς στιγμή προηγήθηκαν με 2-1, αλλά δέχθηκαν τρία αναπάντητα γκολ. Το πρώτο γκολ του Βίκτορ Οσιμέν στη διοργάνωση (61′), κόντρα στην πρώην ομάδα του, ήταν αυτό που έδωσε πρόωρο τέλος στην αναμέτρηση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-2

(4′ Αϊντίν, 11′ Γκρίνγουντ – 15′ Πρόβοντ, 90′ Κότσορ)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-2

(39′ ΜακΚάρθι – 10′,53′ Γκιρασί)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-2

(38′ Ντουέ, 72′ Φερναντέζ, 81′ Βιτίνια, 89′ Ρουΐθ – 55′ Εσπάρτ, 79′ Γιαμάλ)

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 4-3

(36′,66′ ΜακΆλιστερ, 45’+2 Αραούχο, 69′ Βιρτς – 4′ Μικαουτάτζε, 29′ Καρντόνα, 87′ Ολουβασέγι)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 5-1

(12′ Άντερσον, 34′,65′,76′ Φόντεν, 57′ Τσερκί – 52′ Πήλιος)

Ρόμα (Ιταλία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 4-0

(21′ Ερμόσο, 39′ Μολίνα, 53′ Πισίλι, 58′ πέν. Μάλεν)

Πόρτο (Πορτογαλία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 0-1

(57′ Τιλ)

Νάπολι (Ιταλία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 4-3

(1′ Πολιτάνο, 41′,75′ ΜακΤόμινεϊ, 88′ αυτ. Μπγιόρτουφ – 27′ Χάουγκε, 52′ Χέλμερσεν, 90’+5 Μπγιόρτουφ)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Ατλέτικο (Ισπανία) 1-1

(36′ Λέβελινγκ – 47′ Άλβαρες)

Λιλ (Γαλλία) – Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 2-4

(7′,39′ Ντιαούν – 2′ Ακγιούν, 44′ Μπατράκοφ, 52’αυτ. Μπενταλέμπ, 61′ Οσιμέν)

Κόμο (Ιταλία) – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 4-1

(2′,57′ Πας, 49′ Δουβίκας, 76′ Ραμόν – 90’+1 Ζίρκζι)

Μπάγερν (Γερμανία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Ρεάλ (Ισπανία) – Λειψία (Γερμανία) 22:00

Ίντερ (Ιταλία) – Σαχτάρ (Ουκρανία) 22:00

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 22:00

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο) – Λανς (Γαλλία) 22:00

Μπέτις (Ισπανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 22:00

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