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MEDIA

Γιάννης Μπαζός ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ

22.10.2026 12:26

Κληρώσεις τηλεοπτικών δώρων: «Απάτη» ή μας διαφεύγει κάτι; (Video)

22.10.2026 12:26
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Δεν είναι λίγα τα δώρα που «μοιράζονται» από τις τηλεοπτικές εκπομπές. Παλαιότερα μάλιστα τα δώρα ήταν περισσότερα και πλουσιότερα.

Καλείς ένα 5ψήφιο νούμερο, χρεώνεσαι αρκετά, και ευελπιστείς να κερδίσεις κάποιο μικρό ή μεγάλο δώρο. Αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Βέβαια το κόστος του δώρου αυτόματα εκμηδενίζεται από τις εισπράξεις των κλήσεων που είναι τουλάχιστον εκατονταπλάσιες, ενώ ταυτόχρονα το «δωριζόμενο» προϊόν χτίζει μια υπεραξία αφού διαφημίζεται προνομιακά (μέσω του διαγωνισμού).

Η κλήρωση των δώρων ήταν – και είναι πάντα- μια ιδιαίτερη στιγμή που κορυφώνεται στο τέλος κάθε τηλεοπτικής εκπομπής, με την αναγγελία του νικητή από τον ίδιο τον παρουσιαστή κάθε εκπομπής.

Όλα καλά, όλα ωραία, κάναμε την εκπομπή μας, κάναμε και τα δώρα μας στο τηλεοπτικό κοινό. Μη μας λένε και τσίπηδες…

Εδώ έρχεται,όμως, και η τυπική ελληνική δυσπιστία που αμφισβητεί τη διαύγεια όλων αυτών των τυχερών και γαλαντόμων διαδικασιών. Προσωπικά, έχω ακούσει πολλές φορές τον κόσμο να λέει: «Τα δώρα, τα δίνουν σε δικούς τους ανθρώπους».

Βέβαια όλες αυτές οι γκρίνιες έπεφταν στο κενό. Κανείς δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στις παράνοιες κάθε τυχάρπαστου τηλεθεατή. Μέχρι που βρέθηκε κάποιος που είχε την υπομονή να μαζέψει αυτό το ομολογουμένως γελοιωδέστατο υλικό

Βγάζετε άκρη; Γιατί εγώ δεν την παλεύω.

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