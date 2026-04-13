Wall Street Journal: Απορρίφθηκε προσωρινά η αγωγή Τραμπ κατά της εφημερίδας για την υπόθεση Επστάιν

Αμερικανός δικαστής απέρριψε την αγωγή για δυσφήμιση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της Wall Street Journal σχετικά με ένα άρθρο που υποστήριζε ότι το όνομα του Αμερικανού προέδρου περιλαμβανόταν σε μια ευχετήρια κάρτα γενεθλίων του 2003 για τον νεκρό χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, αλλά ανέφερε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να καταθέσει εκ νέου την αγωγή του.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ με έδρα το Μαϊάμι, Ντάριν Γκέιλς, δήλωσε ότι η αγωγή Τραμπ δεν πληρούσε το πρότυπο της «πραγματικής δόλιας πρόθεσης» (actual malice) που πρέπει να ξεπερνούν τα δημόσια πρόσωπα σε υποθέσεις δυσφήμισης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξουν όχι μόνο ότι μια δημόσια δήλωση γι’ αυτούς ήταν ψευδής, αλλά και ότι το μέσο ενημέρωσης ή το πρόσωπο που έκανε τη δήλωση γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδής.

Ο Γκέιλς δήλωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να καταθέσει μια τροποποιημένη εκδοχή της αγωγής έως τις 27 Απριλίου. Στην αγωγή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την υποτιθέμενη ευχή γενεθλίων «ψεύτικη» και ζήτησε 10 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό που αποκάλεσε ζημία στη φήμη του. Η Dow Jones της News Corp, μητρική εταιρεία της Journal, υπερασπίστηκε την ακρίβεια του άρθρου της, με ημερομηνία 17 Ιουλίου 2025.

Διαβάστε επίσης

«Raising Chelsea»: Οι Jamie Laing και Sophie Habboo του Made in Chelsea αποκτούν τη δική τους reality σειρά στο Disney+ (Video)

YouTube Premium: Νέες αυξήσεις στις τιμές των συνδρομών στις ΗΠΑ

Πάσχα 2026: Το γιορτινό Google Doodle με πασχαλινά αυγά