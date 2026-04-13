«Raising Chelsea»: Οι Jamie Laing και Sophie Habboo του Made in Chelsea αποκτούν τη δική τους reality σειρά στο Disney+ (Video)

Σε ένα νέο reality show του Disney+ με τίτλο Raising Chelsea πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν οι πρώην πρωταγωνιστές του Made in Chelsea, Sophie Habboo και Jamie Laing

Η τρίωρη σειρά θα ακολουθεί το ζευγάρι στο ταξίδι προς τη γονεϊκότητα, μετά τη γέννηση του γιου τους, Ziggy, τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η εγκυμοσύνη ξεκινά με χαρά, πριν σύντομα εμφανιστεί ο πανικός, καθώς ιατρικοί όροι, ανακαινίσεις σπιτιού και οικογενειακές απόψεις αρχίζουν να συσσωρεύονται. Ο Jamie, που αγαπά τη διασκέδαση και είναι workaholic, λέει ότι είναι το αγόρι που δεν θα μεγαλώσει ποτέ και δυσκολεύεται να δει τον εαυτό του στον ρόλο του πατέρα. Την ίδια στιγμή, η Sophie προσπαθεί να ισορροπήσει την επαγγελματική της πορεία και τον ενθουσιασμό της μητρότητας, ενώ αντιμετωπίζει τις ορμονικές αλλαγές και τους φόβους ότι η άδεια μητρότητας και η μητρότητα μπορεί να επηρεάσουν την καριέρα της».

Η σύνοψη συνεχίζει: «Ο Jamie και η Sophie πέφτουν με φόρα στο δράμα του τοκετού για να γνωρίσουν τελικά το μωρό τους και με την οικογένεια και τους φίλους πάντα κοντά, γελούν και κλαίνε μέσα στη χαρά και το χάος».

Το Made in Chelsea, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2011, καταγράφει την προσωπική και επαγγελματική ζωή νεαρών, πλούσιων κατοίκων των εύπορων περιοχών του δυτικού Λονδίνου, όπως το Belgravia, το Chelsea, το Fulham και το Knightsbridge.

Η Habboo και ο Laing γνωρίστηκαν στο δημοφιλές reality show το 2019, αρραβωνιάστηκαν το 2021, παντρεύτηκαν το 2023 και τον Δεκέμβριο απέκτησαν τον γιο τους, Ziggy.

Τα τελευταία χρόνια, το επιχειρηματικά δραστήριο ζευγάρι έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με τα podcasts NearlyWeds και NearlyParents, ενώ παρουσιάζουν συχνά red carpet events στο Λονδίνο και συμμετέχουν σε διάφορα reality shows στη βρετανική τηλεόραση.

Η σειρά είναι διαθέσιμη στο Disney+.

