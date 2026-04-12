Βιντιάδης για Λιάγκα: «Τι να σκηνοθετήσω; Αυτός εκνευρίζεται για να τον γράφουν στα έντυπα» (Video)

Για την εικόνα της σημερινής τηλεόρασης και την απόφασή του να απέχει συνειδητά από αυτή μίλησε ο Μεγακλής Βιντιάδης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Προτιμώ την ηρεμία μου παρά αυτή τη φασαρία που γίνεται. Γιατί περί φασαρίας πρόκειται. Δεν υπάρχουν εκπομπές σήμερα οι οποίες θα με ενδιέφεραν δηλαδή. Είναι λίγο της αρπαχτής, εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών», ανέφερε αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, είπε πως η τηλεοπτική πραγματικότητα έχει αλλάξει ριζικά και επισήμανε πως οι τηλεθεατές δεν παρακολουθούν πλέον τηλεόραση όπως άλλοτε.

«Για να είμαστε ειλικρινείς, οι θεατές δεν βλέπουν πολλή τηλεόραση όπως παλιά. Καταρχήν, δεν υπάρχει εκπομπή που να μην είναι κάτω από τρεις ώρες, είναι αφύσικο αυτό», εξήγησε.

«Πέντε τύποι λένε ό,τι τους έρθει»

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν θα αναλάμβανε τη σκηνοθεσία του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» με υψηλή αμοιβή, απάντησε: «Τι θα σκηνοθετήσω; Για ποιο θέμα; Είναι πέντε τύποι οι οποίοι λένε ό,τι τους έρθει, ο άλλος εκνευρίζεται, λέει διάφορα για να δημιουργείται μία ατμόσφαιρα έτσι περίεργη, να γράφουν τα έντυπα, τα γνωστά! Όλοι το κάνουν αυτό».

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε και για την επαγγελματική του πορεία, τονίζοντας πως ποτέ δεν έκρυψε την αξία της δουλειάς του.

«Εγώ δεν ήμουνα από τους φθηνούς. Ήμουνα από τους ακριβούς. Αυτό δεν το κρύβω, αλλά δεν ήμουνα μόνο ακριβός, ήμουνα και δηλωμένος ακριβός στην εφορία. Δεν έχω κάνει φοροδιαφυγή ποτέ», είπε.

