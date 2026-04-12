search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 10:49
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Φινάλε με εντυπωσιακά ποσοστά στην τηλεθέαση – Τι νούμερα έκανε το τελευταίο επεισόδιο

iisous-apo-ti-nazaret-new

Εντυπωσιακά είναι τα νούμερα που σημείωσε το τελευταίο διπλό επεισόδιο της σειράς «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που προβλήθηκε -όπως κάθε χρόνο- από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η κορύφωση του Θείου Δράματος στη μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή που έγινε ποτέ στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη καθήλωσε το κοινό με την τηλεθέαση να απογειώνεται για τον σταθμό του Αμαρουσίου, το βράδυ του Μ. Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα, το αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι κατάφερε να συγκεντρώσει μερίδιο 24,2% στο δυναμικό κοινό, με τη σειρά να ξεπερνά, μάλιστα, το 30% σε τέταρτο, ενώ τις δύο από τις τρεις ώρες προβολής, τα νούμερα δεν έπεσαν κάτω από το 25%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σημείωσε 18,7% και με ποσοστά άνω του 20% την τελευταία ώρα προβολής.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» – Δήμαρχος… αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

Σβέλτες προγραμματικές κινήσεις στον ΣΚΑΪ, νέα πλατφόρμα από το Mega για την Ορθοδοξία, αμφιβολία για αγροτικές δουλειές και τη «Φαρμα» στο Star

ΠΣΑΤ: Θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peru ekloges (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Προεδρικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης και βία συμμοριών

vintage_toys_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι στον χρόνο μέσα από vintage παιχνίδια – Το (ακριβό) χόμπι της νοσταλγίας (photos)

oscar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τα Όσκαρ μετακομίζουν – Από ποια χρονιά αλλάζουν στέγη και τρόπο προβολής (Video)

trump_main
ΚΟΣΜΟΣ

Στα …κλουβιά ο Τραμπ – Πήγε σε αγώνα UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν (Video/Photos)

SanaeTakaichi_deeppurple
ΜΟΥΣΙΚΗ

Deep Purple: Η ξεχωριστή συνάντηση με τη hard ροκ πρωθυπουργό της Ιαπωνίας – «Είσαι ο θεός μου» (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

islamabad_DIAPRAGMATEFSIS
ΚΟΣΜΟΣ

«Ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Χωρίς συμφωνία αποχώρησε ο Ντι Βανς, για «παράλογες απαιτήσεις» κάνει λόγο η Τεχεράνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3