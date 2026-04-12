«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Φινάλε με εντυπωσιακά ποσοστά στην τηλεθέαση – Τι νούμερα έκανε το τελευταίο επεισόδιο

Εντυπωσιακά είναι τα νούμερα που σημείωσε το τελευταίο διπλό επεισόδιο της σειράς «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που προβλήθηκε -όπως κάθε χρόνο- από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η κορύφωση του Θείου Δράματος στη μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή που έγινε ποτέ στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη καθήλωσε το κοινό με την τηλεθέαση να απογειώνεται για τον σταθμό του Αμαρουσίου, το βράδυ του Μ. Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα, το αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι κατάφερε να συγκεντρώσει μερίδιο 24,2% στο δυναμικό κοινό, με τη σειρά να ξεπερνά, μάλιστα, το 30% σε τέταρτο, ενώ τις δύο από τις τρεις ώρες προβολής, τα νούμερα δεν έπεσαν κάτω από το 25%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σημείωσε 18,7% και με ποσοστά άνω του 20% την τελευταία ώρα προβολής.

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» – Δήμαρχος… αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

Σβέλτες προγραμματικές κινήσεις στον ΣΚΑΪ, νέα πλατφόρμα από το Mega για την Ορθοδοξία, αμφιβολία για αγροτικές δουλειές και τη «Φαρμα» στο Star

ΠΣΑΤ: Θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου

