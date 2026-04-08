ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 14:46
ΣΙΝΕΜΑ

08.04.2026 14:02

«Ο Ιησούς Από τη Ναζαρέτ»: Για ποιον ρόλο προοριζόταν αρχικά ο Robert Powell

08.04.2026 14:02
Ο Ιησούς Από Τη Ναζαρέτ αποτελεί, αναμφισβήτητα, την πιο επιτυχημένη σειρά που αποτυπώνει τη ζωή του Θεανθρώπου από τη γέννηση μέχρι τη Σταύρωση και την Ανάσταση, την οποία λάτρεψαν εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο.

Γνωρίζατε, ωστόσο, ότι ο Robert Powell είχε περάσει από την οντισιόν της σειράς προκειμένου να παίξει άλλον ρόλο; Ποια ήταν η οδηγία του σκηνοθέτη που έδινε μια έξτρα ένταση στο βλέμμα του;

Ο Robert Powell προοριζόταν, αρχικά, για τον ρόλο του Ιούδα, ωστόσο, ο Φράνκο Τζεφιρέλι μαγεύτηκε από τα μάτια του και τον επέλεξε για τον ρόλο του Ιησού. Του έδωσε, μάλιστα, την οδηγία να μην ανοιγοκλείνει τα βλέφαρα ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στο βλέμμα του.

Αν και η σειρά σημείωσε και εξακολουθεί να σημειώνει τεράστια επιτυχία, ο Powell έχει χαρακτηρίσει τον ρόλο αυτόν ως δώρο και κατάρα μαζί. Έχει δηλώσει, δε, ότι ο ίδιος ταυτίστηκε τόσο που ο κόσμος τον σταματούσε στο δρόμο για να τον… ευλογήσει. Μέχρι σήμερα, η φωτογραφία του βρίσκεται σε αμέτρητα εικονοστάσια παγκοσμίως, αν και -όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος- δεν ήταν καν θρησκευόμενος πριν από τα γυρίσματα της σειράς.

ΣΙΝΕΜΑ

«Ο Ιησούς Από τη Ναζαρέτ»: Για ποιον ρόλο προοριζόταν αρχικά ο Robert Powell

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 14:46
Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το πασχαλινό κανάλι Nova Πάσχα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό σκάνδαλο, δεν θα περάσει η ηθική απαξίωση της ΝΔ

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 48χρονος για επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»

