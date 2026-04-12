Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Όταν μεγάλωνε ο γιος μου, εγώ δούλευα πάρα πολύ – Αυτό ήταν ένα από τα λάθη που έχω κάνει» (Video)

Για τη σχέση του με τον γιο του αλλά και τα λάθη που ίσως έκανε ως γονέας μίλησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου που προβλήθηκε την Κυριακή του Πάσχα.

Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι οι αυξημένες υποχρεώσεις του επαγγέλματός του και τα απαιτητικά ωράρια, του στέρησαν κάποιες σημαντικές στιγμές που θα ήθελε να βιώσει δίπλα στον γιο του κατά το μεγάλωμά του.

«Μου λείπει πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι εκεί που του αρέσει, εκεί που δραστηριοποιείται, εάν τα πάει και πολύ καλά, εμένα μου περισσεύει η άποψή μου στο κάτω κάτω. Γιατί αυτός τη δική του ζωή φτιάχνει.Η αλήθεια είναι ότι όταν μεγάλωνε ο γιος μου ήταν μια εποχή που εγώ δούλευα πάρα πολύ. Αυτό ήταν και ένα από τα λάθη που έχω κάνει, ότι ας πούμε δεν τον είδα πολλές ώρες να μεγαλώνει, να το ζήσω αυτό. Αλλά πες μου έναν δημοσιογράφο που είδε τα παιδιά του να μεγαλώνουν. Όλοι οι δημοσιογράφοι, αυτό ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα. Τώρα αυτό έχει επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Φινάλε με εντυπωσιακά ποσοστά στην τηλεθέαση – Τι νούμερα έκανε το τελευταίο επεισόδιο

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» – Δήμαρχος… αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

Σβέλτες προγραμματικές κινήσεις στον ΣΚΑΪ, νέα πλατφόρμα από το Mega για την Ορθοδοξία, αμφιβολία για αγροτικές δουλειές και τη «Φαρμα» στο Star

