ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 12:20
13.04.2026 09:12

YouTube Premium: Νέες αυξήσεις στις τιμές των συνδρομών στις ΗΠΑ

Η Google επιβεβαίωσε ότι οι τιμές για το YouTube Premium αυξάνονται άμεσα για τους νέους συνδρομητές στις ΗΠΑ, ενώ οι υφιστάμενοι χρήστες θα δουν τις αλλαγές στους λογαριασμούς τους από τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για τη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας και την υποστήριξη των δημιουργών και καλλιτεχνών στην πλατφόρμα.

Οι νέες τιμές των πακέτων (ΗΠΑ)

Οι αυξήσεις κυμαίνονται από $1 έως $4 ανάλογα με το πρόγραμμα:

  • Individual Plan (Ατομικό): Αυξάνεται στα $15,99 το μήνα (από $13,99).
  • Family Plan (Οικογενειακό): Η μεγαλύτερη αύξηση, καθώς η τιμή διαμορφώνεται στα $26,99 το μήνα (από $22,99).
  • Student Plan (Φοιτητικό): Ανεβαίνει στα $8,99 το μήνα (από $7,99).
  • Premium Lite: Αυξάνεται στα $8,99 το μήνα (από $7,99).
  • Annual Plan (Ετήσιο): Η ετήσια συνδρομή αυξάνεται στα $159,99 (από $139,99).

Πότε τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές

Για όσους εγγράφονται τώρα στην υπηρεσία, οι νέες τιμές ισχύουν ήδη. Οι παλαιοί συνδρομητές έχουν αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά email, με τις νέες χρεώσεις να εφαρμόζονται στον κύκλο τιμολόγησης που ξεκινά μετά τις 7 Ιουνίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι έχουν εγγραφεί μέσω του Apple App Store (iOS) ενδέχεται να δουν ακόμα υψηλότερες τιμές (έως και $20,99 για το ατομικό πακέτο), λόγω της προμήθειας 30% που κρατά η Apple. Η Google προτρέπει τους χρήστες να διαχειρίζονται τη συνδρομή τους απευθείας μέσω του youtube.com για να αποφεύγουν την επιπλέον χρέωση.

Αντιδράσεις και εναλλακτικές

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσα κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι θα ακυρώσουν τη συνδρομή τους, στρεφόμενοι ξανά στη χρήση ad-blockers. Ωστόσο, το YouTube συνεχίζει να θωρακίζει την πλατφόρμα του ενάντια σε τέτοια εργαλεία, καθιστώντας το Premium τη μόνη επίσημη οδό για θέαση χωρίς διαφημίσεις, background play και offline downloads.

Αν και η αύξηση αφορά προς το παρόν την αγορά των ΗΠΑ, ιστορικά παρόμοιες κινήσεις ακολουθούνται από αντίστοιχες αυξήσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

