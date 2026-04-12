ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026
Πάσχα 2026: Το γιορτινό Google Doodle με πασχαλινά αυγά

Αφιερωμένο στο Πάσχα του 2026 είναι το σημερινό Google Doodle.

Το doodle της Κυριακής του Πάσχα (12/4) απεικονίζει τα γράμματα της λέξης «Google» πάνω σε πασχαλινά αυγά, τοποθετημένα σε αυγοθήκη, αποδίδοντας το εορταστικό κλίμα της ημέρας.

Τι είναι τα doodles

Τα doodles δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες ότι θα λείπουν (ήθελαν να πάνε σε φεστιβάλ στην έρημο της Νεβάδα), τοποθέτησαν το σχέδιο μίας φιγούρας σε ράβδο πίσω από το δεύτερο «ο» του λογοτύπου της εταιρείας, ενημερώνοντας έτσι τους χρήστες ότι βρίσκονται εκτός γραφείου.

Η ιδέα άρεσε και έκτοτε καθιερώθηκε και εμπλουτίσθηκε.

