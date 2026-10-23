Μητσοτάκης από Βριλήσσια: Πολιτικός μονόδρομος η αυτοδυναμία – Η Pizza Fan είναι τα μεγάλα ψάρια που μας ενδιαφέρουν

Takeaways by to pontiki AI Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,...

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Σκεφτόμουν αν έχουμε αυτόν τον κόσμο αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές τι έχει να γίνει όταν μπούμε κανονικά σε προεκλογική περίοδο, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης που μίλησε νωρίτερα με πολίτες στα Βριλήσσια, στην Πλατεία Αναλήψεως.

Αναφέρθηκε στα έργα που έχουν δρομολογηθεί και τόνισε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας, όχι μόνο για τα Βριλήσσια, όχι μόνο για την Αττική αλλά και για τη χώρα ολόκληρη.

Επισημαίνοντας ότι είναι δύσκολη η διεθνής συγκυρία, ο κόσμος γίνεται πιο περίπλοκος και πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση, μια κυβέρνηση που κρατά σταθερά το πηδάλιο της χώρας και γνωρίζει ποια πορεία πρέπει να χαράξει αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Αναφέρθηκε στα επεισόδια σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενώ όπως είπε εδώ είδαμε μαθητές, καθηγητές να διαδηλώνουν ειρηνικά, να εκφράζουν τις αγωνίες τους, αλλά δεν επιστρέψαμε στις εικόνες του 2012, του 2015 και δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω όσο κι αν κάποιοι το εύχονται.

Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για να αφήσουμε πίσω τις εποχές της κρίσης, είπε.

Υπογράμμισε ότι όποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ένα γαλατικό χωριό που θα εξαιρείται από τις εξελίξεις είναι βαθιά νυχτωμένος. Επεσήμανε όμως ότι η κυβέρνηση είναι σήμερα σε θέση να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία για να ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά και κυρίως όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

Επανέλαβε ότι όσα έχουν επιτευχθεί και όσα γίνονται είναι πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, καθώς και ότι νιώθει υπερήφανος που η χώρα μας σήμερα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη.

Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση να μπορούμε να χαράσσουμε μια πορεία για την Ελλάδα του 2030 που θα μας επιτρέψει να μετατρέψουμε όσα έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε σε μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Είπε ότι η συγκυρία είναι πολύ σημαντική για να αναλογιστούμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μία ισχυρή κυβέρνηση και πόσο πιο δύσκολα θα ήταν τα πράγματα αν χρειαζόταν η κυβέρνηση να έρχεται για το παραμικρό σε συνεννοήσεις με μικρότερα κόμματα.

Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα με ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον και το μόνο κόμμα που μπορεί να συνομιλεί για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος, είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισαν χθες το νομοσχέδιο που αφορά στην ψυχική υγεία των παιδιών και ιδιαίτερη ήταν η μομφή του προς το ΠΑΣΟΚ.

«Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος, όχι για την παράταξη αλλά για τη χώρα», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε από βήματος ο πρωθυπουργός.

Σήμερα η Ελλάδα είναι ασφαλής, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι ισχυρές, η εξωτερική μας πολιτική έχει αναδείξει το κύρος της πατρίδας μας, και σε αυτόν τον δρόμο θα παραμείνουμε, τόνισε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον αποταμιευτικό λογαριασμό, τον «κουμπαρά» που θα δημιουργηθεί για κάθε παιδί με τη συμβολή του κράτους.

Τόνισε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση δεν σταματά τη δουλειά της και θα συνεχίσει να την κάνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα για να μπορεί να κοιτάξει τον κόσμο στα μάτια και να μπορεί καθένας να συγκρίνει για τι δεσμεύτηκε η κυβέρνηση το 2023 και τι έχει υλοποιήσει.

Αναφέρθηκε επίσης και στα αποτελέσματα που έχει φέρει η προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής. Χρησιμοποίησε μάλιστα τη φράση «μεγάλα ψάρια», στο απόσπασμα της ομιλίας που αφορά την Pizza Fan.

«Αυτά είναι τα μεγάλα ψάρια. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα μικρά ψάρια», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει «και τη δυνατότητα και τη βούληση» να επιβάλει τον νόμο και τη νομιμότητα παντού.

«Με αυτή την ατζέντα θα συνεχίσουμε και θέλω να πω από όλους τους παραδοσιακούς ΝΔημοκράτες -εδώ άνοιξε μία παρένθεση για όσους όπως είπε ήρθαν αργότερα στην παράταξη και σε όσους θα ψηφίσουν τη ΝΔ για πρώτη φορά- μάγος δεν είμαι, θαύματα δεν μπορώ να κάνω αλλά έχω την ίδια ενέργεια, την ίδια διάθεση, με περισσότερα άσπρα μαλλιά και περισσότερη εμπειρία να πάμε όλοι μαζί τη χώρα μπροστά, εκεί που της αξίζει και να υποσχεθούμε ένα καλύτερο αύριο για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός.

Προηγουμένως ο Κυρ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων.

Πριν από τον πρωθυπουργό, για έναν σύντομο χαιρετισμό στο βήμα ανέβηκε πρώτος ο δήμαρχος Βριλησσίων, Γιάννης Πισιμίσης και ακολούθησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Στη συγκέντρωση στα Βριλήσσια βρέθηκαν επίσης μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

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