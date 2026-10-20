Νέα Δημοκρατία: «Εξορκίζουν» τη συνεργασία με την… πιο δεξιά και «ομνύουν» στην αυτοδυναμία

Takeaways by to pontiki AI Ο βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου προκάλεσε αναστάτωση προτείνοντας τη δυνατότητα κυβερνητικής συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας.

Κυβερνητικά στελέχη και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης απέκλεισαν κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης, τονίζοντας πως μοναδικός στόχος παραμένει η επίτευξη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές.

Οι υπουργοί Γιώργος Φλωρίδης, Θάνος Πλεύρης και Νίκος Δένδιας επανέλαβαν τη θέση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας τη συνεργασία με ακροδεξιά μορφώματα και υπογραμμίζοντας τη σημασία των ισχυρών αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συζήτηση για συνεργασίες με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ θέτει σε κίνδυνο τη στρατηγική προσέλκυσης ψηφοφόρων από τον χώρο του κέντρου.

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Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» έθεσαν κυβέρνηση και κόμμα οι χθεσινές δηλώσεις του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρου Καράογλου, ο οποίος υποστήριξε ότι, αν στις εκλογές δεν επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας, τότε θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ (Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, κ.λπ.).

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μίλησε για «μυστικό σχέδιο» της κυβέρνησης, έδωσε την ευκαιρία σε κυβερνητικές πηγές να τονίσουν ότι «η ΝΔ έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας», και να προσθέσουν ότι «ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού».

Ωστόσο, σήμερα τη σκυτάλη πήραν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, τα οποία «εξόρκισαν» κάθε ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ και τόνισαν σε όλους τους τόνους ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία:

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε (ΣΚΑΪ) ότι «μια είναι η γραμμή και εκφράζεται από τον πρωθυπουργό που έχει απασχολήσει οποιαδήποτε συνεργασία με ακροδεξιά μορφώματα. Από εκεί και πέρα ας προσέχει ο καθένας τι λέει. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία γιατί πιστεύει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι ισχυρές. Ο λαός έχει να διαλέξει ανάμεσα στη θέση της κυβέρνησης και από την άλλη το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που λένε ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη ΝΔ», προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει γιατί μέχρι στιγμής έχει αποφασίσει καμία συνεργασία της ΝΔ και από την άλλη ο Ανδρουλάκης είπε ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος».

τόνισε (ΣΚΑΪ) ότι «μια είναι η γραμμή και εκφράζεται από τον πρωθυπουργό που έχει απασχολήσει οποιαδήποτε συνεργασία με ακροδεξιά μορφώματα. Από εκεί και πέρα ας προσέχει ο καθένας τι λέει. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία γιατί πιστεύει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι ισχυρές. Ο λαός έχει να διαλέξει ανάμεσα στη θέση της κυβέρνησης και από την άλλη το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που λένε ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη ΝΔ», προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει γιατί μέχρι στιγμής έχει αποφασίσει καμία συνεργασία της ΝΔ και από την άλλη ο Ανδρουλάκης είπε ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος». Από την πλευρά του, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης , είπε (Παραπολιτικά FM) ότι «η μάχη της ΝΔ είναι μάχη αυτοδυναμίας», προσθέτοντας ότι «προφανώς το κάθε κόμμα κάνει τη στρατηγική του. Δεν θα προσαρμόσουμε το αποτέλεσμα στην επιθυμία μας» και ότι «η στόχευση για αυτοδυναμία εάν λάβουμε 33% είναι ρεαλιστικός στόχος. Εμείς δουλεύουμε καθαρά με όσες δυνατότητες έχουμε για την αυτοδυναμία. Εάν δεν υπάρξει, θα το δούμε». Ο Θ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η διαφορά της ΝΔ από Βελόπουλο και Λατινοπούλου είναι « χαοτική » και σημείωσε ότι «βρισκόμαστε πέριξ του 30%, στόχος να ανέβουμε, ταμείο θα κάνουμε μετά τις εκλογές».

, είπε (Παραπολιτικά FM) ότι «η μάχη της ΝΔ είναι μάχη αυτοδυναμίας», προσθέτοντας ότι «προφανώς το κάθε κόμμα κάνει τη στρατηγική του. Δεν θα προσαρμόσουμε το αποτέλεσμα στην επιθυμία μας» και ότι «η στόχευση για αυτοδυναμία εάν λάβουμε 33% είναι ρεαλιστικός στόχος. Εμείς δουλεύουμε καθαρά με όσες δυνατότητες έχουμε για την αυτοδυναμία. Εάν δεν υπάρξει, θα το δούμε». Ο Θ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η της ΝΔ από και είναι « » και σημείωσε ότι «βρισκόμαστε πέριξ του 30%, στόχος να ανέβουμε, ταμείο θα κάνουμε μετά τις εκλογές». Στο ζήτημα της αυτοδυναμίας αναφέρθηκε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας , ο οποίος τόνισε ότι «η προσπάθεια και ο στόχος είναι για την αυτοδυναμία. Έχω ξεκάθαρη άποψη για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της ΝΔ. Ζητάμε την ψήφο του λαού για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα», δηλώνοντας ότι «η επιδίωξη της αυτοδυναμίας πρέπει να στηρίζεται σε σαφές πλαίσιο αρχών, αξιών και συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων» και ότι υπάρχει «απόλυτη ταύτισή του με τη σχετική τοποθέτηση του πρωθυπουργού».

, ο οποίος τόνισε ότι «η προσπάθεια και ο στόχος είναι για την αυτοδυναμία. Έχω ξεκάθαρη άποψη για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της ΝΔ. Ζητάμε την ψήφο του λαού για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα», δηλώνοντας ότι «η επιδίωξη της αυτοδυναμίας πρέπει να στηρίζεται σε σαφές πλαίσιο αρχών, αξιών και συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων» και ότι υπάρχει «απόλυτη ταύτισή του με τη σχετική τοποθέτηση του πρωθυπουργού». Εξίσου σαφής ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος (ΑΝΤ1) επανέλαβε ότι «έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, πρωτίστως τον πρωθυπουργό, μια σειρά από υπουργούς, εμένα εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, να έχουμε αποκλείσει ρητώς και κατηγορηματικώς τα κόμματα της ακροδεξιάς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο πρωθυπουργός που έχει ακολουθήσει αυτή την εξωτερική πολιτική, μια υπερήφανη πολιτική χωρίς ακρότητες, να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τα κόμματα του λαϊκισμού. Το έχουμε απαντήσει αυτό, είναι ξεκάθαρο. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτησης. Δεν είναι δηλαδή ότι το υπονοούμε. Το λέμε σαφώς. Θέλουμε αυτοδυναμία, είναι ο μοναδικός στόχος».

Οι αντιδράσεις των «γαλάζιων» στελεχών είναι πλήρως ευεξήγητες: με τη ΝΔ να στοχεύει κυρίως στο χώρο του κέντρου, είναι προφανές ότι οιαδήποτε συζήτηση για συνεργασίες με κόμματα στα δεξιά της θέτει σε κίνδυνο αυτή τη στόχευση και, ταυτόχρονα, «θολώνει» το μήνυμα που στέλνει ο πρωθυπουργός για την επιδίωξη της αυτοδυναμίας και της τρίτης θητείας. Παράλληλα, «γαλάζιες» πηγές εκτιμούν ότι μια τέτοια συζήτηση ενδεχομένως ευνοεί τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, καθώς κάνει ευκολότερη τη στήριξή τους από πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση.

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