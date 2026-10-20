Δένδιας: Η προσπάθεια και ο στόχος μας στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία

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Στην ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επιδιώξει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές επέμεινε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας, όπως είπε «την απόλυτη ταύτισή του με τη σχετική τοποθέτηση του πρωθυπουργού».

«Η προσπάθεια και ο στόχος είναι για την αυτοδυναμία.

Έχω ξεκάθαρη άποψη για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της ΝΔ.

Ζητάμε την ψήφο του λαού για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι έχει υποστηρίξει εξαρχής τη συγκεκριμένη θέση, την οποία είχε διατυπώσει και ενόψει του εσωκομματικού διαλόγου για το συνέδριο, υπογραμμίζοντας ότι η επιδίωξη της αυτοδυναμίας πρέπει να στηρίζεται σε σαφές πλαίσιο αρχών, αξιών και συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων».

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