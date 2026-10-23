Ιορδανία: Η στιγμή που ένοπλοι ανοίγουν πυρ μέσα σε εκκλησία – Βίντεο με σκηνές τρόμου και πανικού, τουλάχιστον 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Σκληρές εικόνες)

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Σκηνές χάους καταγράφονται σε βίντεο από την ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, όπου τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά.
Στο σχετικό υλικό, οι πιστοί καταγράφονται τρέχουν πανικόβλητοι προς αναζήτηση ασφαλούς σημείου, αμέσως μετά τους πρώτους πυροβολισμούς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος πέφτει νεκρός από τα πυρά, ενώ οι ένοπλοι εισέρχονται στον χώρο κρατώντας τα όπλα τους.
Σύμφωνα με τις ιορδανικές Αρχές, δύο ένοπλοι, συνοδευόμενοι από ένα ακόμη άτομο, κατέβηκαν από όχημα και άρχισαν να πυροβολούν κατά τη διάρκεια κηδείας στο χωριό.
«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.
Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές. Όπως είπε, οι ένοπλοι πυροβολούσαν αδιακρίτως επί πέντε λεπτά πριν εγκαταλείψουν το σημείο. Την ώρα της επίθεσης, μέσα και έξω από την εκκλησία βρίσκονταν περίπου 150 έως 200 άνθρωποι.
Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν ηλικίας 50 έως 70 ετών, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
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