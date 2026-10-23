Γαλλία: Eκπρόσωποι των μαθητών ζητούν να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις μετά τη συνάντησή τους με τον Μακρόν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι εκπρόσωποι των γαλλικών λυκείων που έγιναν δεκτοί από τον Εμανουέλ Μακρόν κάλεσαν «να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις» μέχρι την ανακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων, τα πρώτα από τα οποία αναμένονται τη Δευτέρα, στη συνάντηση που θα έχουν με τον πρωθυπουργό της χώρας.

Οι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι γενικά είναι «ικανοποιημένοι» από την προσοχή που έδειξε ο αρχηγός του κράτους στα αιτήματά τους. Σύμφωνα με αυτούς, ο Μακρόν υποσχέθηκε μια «αναμόρφωση» του Parcousup (του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια) στο πλαίσιο των συζητήσεων που ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα σχετικά με την πλατφόρμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές ωστόσο εξακολουθούν να απαιτούν την κατάργησή της.

70.000 αστυνομικούς κατεβάζει το υπουργείο Εσωτερικών υπό τον φόβο για έκτροπα

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές έκανε λόγο για “πολλά καλέσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαπραχθούν έκτροπα” αλλά και “λεηλασίες” κατά τη νέα ημέρα κινητοποιήσεων το Σάββατο στη Γαλλία, για την οποία έχουν κινητοποιηθεί 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες.

«Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές εκκλήσεις των υπεραριστερών και της ριζοσπαστικής αριστεράς», δήλωσε ο Λοράν Νουνιές σε συνέντευξη Τύπου.

Μεταξύ των 70.000 μελών των δυνάμεων της τάξης που έχουν αναπτυχθεί, ο υπουργός κάλεσε “τοπικό προσωπικό των διαφόρων διαμερισμάτων” αλλά και “επίλεκτες μονάδες“. “Μια εικοσαριά τεθωρακισμένων οχημάτων Centaure” για τη χωροφυλακή και 15 κανόνια εκτόξευσης νερού” για την αστυνομία θα αναπτυχθούν στη Γαλλία.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέβαλε την επίσκεψή του στη Νιγηρία και τη Σενεγάλη που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 31 Οκτωβρίου και η οποία δεν είχε στόχο την εξασφάλιση παραδόσεων πετρελαίου και αερίου, αντίθετα με εκείνην, που επικρίθηκε πολύ, την οποία πραγματοποίησε στον Κόλπο από τη Δευτέρα έως προχθές, Τετάρτη, όπως έγινε σήμερα γνωστό.

“Την ευθύνη για την πραγματοποίηση της περιοδείας στη Μέση Ανατολή ανέλαβε πλήρως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επειδή είχε στόχο να εξασφαλίσει γρήγορα αποτελέσματα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ενεργειακών εφοδιασμών μας (…) Ήταν μια στρατηγική πρόκληση στο πλαίσιο της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης”, υπογράμμισε πηγή της γαλλικής προεδρίας.

“Στον βαθμό που το σχέδιο επισκέψεων στη Δυτική Αφρική απαντούσε σε μια ατζέντα διπλωματίας και συνεργασίας χωρίς άμεση σχέση με στρατηγικούς εφοδιασμούς, επέλεξε να το μεταθέσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία”, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Διαβάστε επίσης:

«Συνηθίστε το»: Ο Νετανιάχου λέει ότι η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ θα τερματιστεί, σκοπεύει να παρακάμψει διεθνή απομόνωση και κυρώσεις με blockchain

Πρόταση Μπάρακ για δύο ενεργειακούς διαδρόμους – «Γελοία» η κόντρα Ελλάδας-Τουρκίας

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία – ΥΠΕΞ: «Ειδεχθής» η τρομοκρατική επίθεση – Τουλάχιστον επτά νεκροί











