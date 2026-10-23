Στα 114 δολάρια σκαρφάλωσε το Brent, στα 91 ευρώ το φυσικό αέριο

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Ράλι κάνουν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού ερίου καθώς αυξάνονται οι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent βρίσκεται μια ανάσα από τα 114 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (23.10.2026), φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερους από πέντε μήνες, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις των Χούθι εναντίον σαουδαραβικών στόχων και αναφορές για πιθανές νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σε αυτό το περιβάλλον ανοδικά κινείται και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται σε τιμές στην περιοχή των 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Ας σημειωθεί ότι οι μαχητές Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για πρόσφατες επιθέσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και για φονικά πλήγματα εναντίον ενός πετρελαϊκού πεδίου και ενός αεροδρομίου στη χώρα που αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν καταρτίσει σχέδια για νέες επιθέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα, με την ενεργειακή υποδομή του Ιράν να αποτελεί πιθανότατα έναν από τους στόχους.

Πάντως, παρά την κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων και τις απειλές κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει, πλησιάζοντας τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο.

Επίσης, στην Ευρώπη, η Ουκρανία ενέτεινε αυτή την εβδομάδα τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, εν μέσω μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που αφορά τις προμήθειες ντίζελ.

Στα 91 ευρώ/MWh σκαρφάλωσε το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τα 91 ευρώ ανά MWh την Παρασκευή (23.10.2026), ένα νέο υψηλό πολλών ετών, καθώς οι συνεχιζόμενες διαταραχές στις προμήθειες από τον Περσικό Κόλπο διατηρούν την παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε κατάσταση στενότητας ενόψει του χειμώνα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν σημειώσει άνοδο 4% αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας κέρδη για τέταρτη συνεχή εβδομάδα.

Αναφορές για προετοιμασίες των ΗΠΑ με σκοπό μια πιθανή νέα επίθεση κατά του Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αύξησαν τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στον εφοδιασμό.

Οι αποστολές LNG από τη Μέση Ανατολή παρέμειναν περίπου 80% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους, προετοιμάζοντας το έδαφος για εντονότερο ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, των δύο μεγαλύτερων περιοχών εισαγωγής παγκοσμίως, για τα διαθέσιμα φορτία.

Σημειώνεται επίσης ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται στο 74,62% της χωρητικότητάς τους, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο εποχικό επίπεδο από την έναρξη καταγραφής των στοιχείων το 2009.

Αυτό αφήνει την περιοχή με περιορισμένα περιθώρια ασφαλείας ενόψει του χειμώνα, αυξάνοντας την ευαλωτότητά της απέναντι σε περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό, καθώς και σε αυξημένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση.

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