Φιντάν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Μας ξενίζει ο πολιτικός θόρυβος» – Αιχμές για τις κινήσεις της Ελλάδας στην ΕΕ

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Την ενόχληση της Τουρκίας για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, παρά το γεγονός ότι έχει υπογραφεί από το 2019, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν.

Παράλληλα, ο Φιντάν αναφέρθηκε στις ελληνικές κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες χαρακτήρισε κατανοητές, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Τουρκίας, Αιγύπτου και Ιταλίας για ζητήματα που αφορούν τη Λιβύη.

«Εμείς υπογράψαμε το μνημόνιο συναντίληψης το 2019. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σχολιάζοντας τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την υπογραφή της συμφωνίας.

«Το γεγονός ότι, 7 χρόνια μετά, ένα μνημόνιο που ισχύει νομικά έγινε αποδεκτό και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, μετατρέπεται σε αντικείμενο τόσο μεγάλου πολιτικού θορύβου, είναι βέβαια κάτι που μας ξενίζει», πρόσθεσε.

Αποδίδοντας στην Ελλάδα κεντρικό ρόλο στις αντιδράσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Φιντάν συνέδεσε τον πολιτικό θόρυβο με τις κινήσεις της Αθήνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας: «Βλέπουμε τις προσπάθειες που καταβάλλει δημοσίως εδώ η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό είναι ένα κατανοητό θέμα».

Το ενδεχόμενο συνάντησης με Αίγυπτο και Ιταλία

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναφέρθηκε επίσης στις επιφυλάξεις, όπως της χαρακτήρισε, της Αιγύπτου για τη συμφωνία, καθώς και στις προοπτικές συνεννόησης για τη Λιβύη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης Τουρκίας, Αιγύπτου και Ιταλίας για τη Λιβύη. «Παράλληλα με αυτή τη συμφωνία, οι εργασίες μας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Λιβύη θα συνεχιστούν, βέβαια, χωρίς να επιβραδυνθούν. Σχετικά με τη συμφωνία, η Αίγυπτος έχει επίσης ορισμένες επιφυλάξεις. Εμείς συζητάμε αυτό το θέμα με την Αίγυπτο εδώ και μερικά χρόνια. Στο ζήτημα αυτό, ως Τουρκία στεκόμαστε σε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική θέση. Δηλαδή, όταν συναντηθούν η Τουρκία, η Ιταλία, η Αίγυπτος θα μπορούσαν ασφαλώς να συνομιλήσουν σχετικά με το ποια είναι τα ζητήματα που ανησυχούν την Αίγυπτο, ποια είναι τα ζητήματα που ανησυχούν τη Λιβύη. Μπορούν να επιδειχθούν θετικές και εποικοδομητικές προσεγγίσεις. Και πρέπει να επιδειχθούν, εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα σε αυτό το θέμα», είπε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε ακόμη στην επικοινωνία του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, συνδέοντας τις επαφές αυτές με την προοπτική πολιτικής και στρατιωτικής ενοποίησης της Λιβύης.

«Αυτό το εξέφρασα και στον Αιγύπτιο ομόλογό μου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας. Από την άλλη πλευρά, έχουμε φτάσει πλέον σε μια ώριμη στιγμή ώστε να διασφαλιστεί μόνιμα η επανένωση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν εργασίες που υλοποιούνται από ορισμένους δρώντες στη διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν εργασίες που υλοποιεί η Τουρκία. Οι εργασίες αυτές αφορούν τόσο τη διασφάλιση της πολιτικής ενότητας όσο και, σε συνάρτηση με αυτήν, πρωτίστως τα στρατιωτικά ζητήματα – όπως γνωρίζετε, υπάρχουν στρατιωτικές δομές και στις δύο πλευρές. Αυτές οι δομές πρέπει να συνενωθούν υπό έναν εθνικό στρατό. Εφόσον πρόκειται να υπάρξει ενοποίηση της χώρας, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες είναι το πώς θα βρεθούν υπό μία στέγη τα στρατιωτικά στοιχεία που ελέγχει η κάθε πλευρά. Θεού θέλοντος, σύντομα ως Τουρκία θα ακούσετε ότι θα δώσουμε πολύ ευχάριστα νέα για αυτό το θέμα. Αρκούμαι στο να πω μόνο αυτό για την ώρα».

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