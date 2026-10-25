Όμιλος Κοπελούζου: Συνεργασία με την G42 για ανάπτυξη μεγάλων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική αγορά

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Στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης επιδιώκει να διευρύνει τη δραστηριότητά του ο Όμιλος Κοπελούζου, προχωρώντας σε συμφωνίες συνεργασίας με δύο εταιρείες του τεχνολογικού ομίλου G42, που εδρεύει στο Άμπου Ντάμπι. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προοπτική δημιουργίας ενός μεγάλου κέντρου υπολογιστικής ισχύος στην Ελλάδα, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν στις 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού φόρουμ Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα, και αφορούν τη διερεύνηση ανάπτυξης μιας υποδομής τύπου AI Factory, με τη συμμετοχή των Khazna Data Centers και Core42.

Προς το παρόν, πάντως, δεν πρόκειται για οριστική επενδυτική απόφαση. Οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να καταλήξουν στο μέγεθος, στη χρηματοδοτική δομή και στο χρονοδιάγραμμα του έργου, ενώ θα απαιτηθούν και οι σχετικές εγκρίσεις. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το ύψος της ενδεχόμενης επένδυσης.

Ο ρόλος των τριών εταιρειών

Το επιχειρηματικό σχέδιο στηρίζεται στον συνδυασμό διαφορετικών δραστηριοτήτων. Ο Όμιλος Κοπελούζου διαθέτει παρουσία στον ενεργειακό τομέα και εμπειρία στην ανάπτυξη μεγάλων υποδομών, ενώ οι εταιρείες της G42 δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η Khazna Data Centers προβλέπεται να αναλάβει την ανάπτυξη των φυσικών εγκαταστάσεων, δηλαδή των υποδομών που θα φιλοξενούν τον εξοπλισμό επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. Από την πλευρά της, η Core42 θα προσφέρει τεχνολογικές λύσεις cloud και υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στους δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις από τον τραπεζικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες και τη ναυτιλία, καθώς και φορείς του Δημοσίου.

Η ανάπτυξη αντίστοιχων εγκαταστάσεων συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας, τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων υπολογιστικών φορτίων. Πρόκειται για παραμέτρους που θα επηρεάσουν και την τελική μορφή του σχεδιαζόμενου έργου.

Η συμφωνία του Ομίλου Κοπελούζου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασιών της G42 με ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Στο ίδιο πλαίσιο, εταιρείες του εμιρατιανού ομίλου εξετάζουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση, στη διαχείριση των πόλεων και στις επιστήμες υγείας.

Μεταξύ άλλων, η Presight σχεδιάζει συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων και την παρακολούθηση δικτύων ύδρευσης.

Για τον Όμιλο Κοπελούζου, η πιθανή υλοποίηση του AI Factory θα σηματοδοτούσε επέκταση σε μια νέα κατηγορία υποδομών, όπου η ενέργεια συνδέεται όλο και στενότερα με την ψηφιακή οικονομία.

Το επόμενο βήμα είναι η εξειδίκευση του επενδυτικού σχεδίου και η διαπίστωση των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων για την υλοποίησή του.

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