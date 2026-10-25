ΔΕΣΦΑ: Νέες υποδομές για υδρογόνο και βιομεθάνιο με επενδύσεις από ΔΕΠΑ Εμπορίας και Hellenic Hydrogen

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Σε φάση προετοιμασίας για τις πρώτες σημαντικές επενδύσεις στο υδρογόνο και το βιομεθάνιο εισέρχεται η ελληνική αγορά ενέργειας, με τον ΔΕΣΦΑ να προσαρμόζει τις υποδομές μεταφοράς και τις ενεργειακές εταιρείες να προωθούν έργα παραγωγής νέων καυσίμων. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο επενδυτικά σχέδια στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης.

Πρόκειται για το North-1 της Hellenic Hydrogen στο Αμύνταιο και τη μονάδα βιομεθανίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη Φιλιππιάδα. Το πρώτο πλησιάζει στην τελική επενδυτική απόφαση, ενώ το δεύτερο ετοιμάζεται να περάσει σε δοκιμαστική λειτουργία, με στόχο την εμπορική αξιοποίησή του στις αρχές του 2027.

Οι εξελίξεις παρουσιάστηκαν στο 8ο Renewable & Storage Forum, όπου στελέχη των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων αναφέρθηκαν στις επενδύσεις, στις απαιτούμενες υποδομές και στις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς.

Η Hellenic Hydrogen, στην οποία συμμετέχουν η ΔΕΗ και η Motor Oil, προετοιμάζει το North-1, ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της εταιρείας, Σπύρο Κοντομάρη, βασική προϋπόθεση για την τελική επενδυτική απόφαση είναι ο περιορισμός των οικονομικών και ρυθμιστικών κινδύνων.

Οι προκλήσεις αφορούν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, τις διαδικασίες αδειοδότησης, το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και τη δυνατότητα διάθεσης του παραγόμενου υδρογόνου σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου προϋποθέτει σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η οικονομική βιωσιμότητα αντίστοιχων εγκαταστάσεων να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό κόστος.

Πιο κοντά στην παραγωγική λειτουργία βρίσκεται η μονάδα βιομεθανίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη Φιλιππιάδα.

Η εγκατάσταση αναπτύσσεται στον χώρο της υφιστάμενης μονάδας βιοαερίου της ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ και έχει δυναμικότητα 609 kW.

Το έργο προβλέπει την αξιοποίηση πλεοναζουσών ποσοτήτων βιοαερίου, οι οποίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παραγωγή βιομεθανίου υψηλής καθαρότητας.

Το παραγόμενο καύσιμο θα συμπιέζεται και θα αποθηκεύεται, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μεταφορές ως bio-CNG.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εξετάζει επίσης την ανάπτυξη μεγαλύτερων εγκαταστάσεων και εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης του βιομεθανίου, μεταξύ των οποίων η διάθεσή του ως

Παράλληλα με την ανάπτυξη των μονάδων παραγωγής, ο ΔΕΣΦΑ προετοιμάζει το σύστημα μεταφοράς για τη σταδιακή ενσωμάτωση των νέων καυσίμων.

Όπως ανέφερε ο ανώτατος διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Διαχειριστή, Μιχαήλ Θωμαδάκης, οι νέοι αγωγοί σχεδιάζονται ώστε να μπορούν μελλοντικά να μεταφέρουν υδρογόνο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αγωγός Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αρχικά για φυσικό αέριο, αλλά θα διαθέτει δυνατότητα προσαρμογής για μεταφορά υδρογόνου.

Στον επενδυτικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη ο ελληνικός κεντρικός αγωγός υδρογόνου, γνωστός ως hydrogen backbone, και η ανάπτυξη διασύνδεσης με την Ιταλία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού μεταφοράς υδρογόνου.

Για την ανάπτυξη της αγοράς παραμένει κρίσιμη η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου και ο καθορισμός των όρων σύνδεσης των παραγωγών με το εθνικό σύστημα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί ποια από τα σχεδιαζόμενα έργα διαθέτουν τις αναγκαίες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις για να περάσουν από το στάδιο της προετοιμασίας στην υλοποίηση.

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