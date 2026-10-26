Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή με βαρείς χαρακτηρισμούς και αιχμές για το Ισραήλ – «Ποιος σας έκανε τέτοιο ψώνιο;», «είστε φασίστας»

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Σε υψηλούς τόνους και με εκατέρωθεν προσωπικές επιθέσεις εξελίχθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια της Βουλής. Αφορμή στάθηκε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή του υπουργού σε συνάντηση Ελλήνων πολιτικών και εκπροσώπων του Israel Allies Foundation, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε από το αρχικό αντικείμενο, με τους δύο πολιτικούς να ανταλλάσσουν αιχμές και βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη συνάντηση.

Οι χαρακτηρισμοί και η αναφορά σε ποινικές ευθύνες

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στον υπουργό Υγείας με τον χαρακτηρισμό «φασίστα ακροδεξιό», προειδοποιώντας τον για τις ενέργειές του στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης.

«Σας αντιμετωπίζω ποινικά σε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση. Έχετε υποπέσει σε αντιφάσεις».

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος εξέλαβε την αναφορά ως απειλή για φυλάκιση και απάντησε σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος.

«Με απειλήσατε ότι θα με κλείσετε φυλακή; Ποια νομίζετε ότι είστε; Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο; Ποιος σας κατέστρεψε τον χαρακτήρα και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

Ο υπουργός συνέχισε την επίθεσή του, αναφερόμενος και στη θητεία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως προέδρου της Βουλής, με τη φράση:

«Και πιστεύετε ότι η χειρότερη πρόεδρος της Βουλής, που όταν έπεσε από την προεδρία πανηγύριζαν οι υπάλληλοι που απαλλάχθηκαν από την τυραννική της παρουσία, με απείλησε;»

Η σύγκρουση για τον Νετανιάχου και τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ

Μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης επικεντρώθηκε στη στάση των δύο πολιτικών απέναντι στο Ισραήλ και στον πρωθυπουργό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «διεθνή εγκληματία», επικαλούμενη τις κατηγορίες που συνδέονται με την υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, αποδίδοντας ευθύνες στην ισραηλινή κυβέρνηση.

«Θα φροντίσω να λογοδοτήσει ο φίλος σας, είναι διεθνής εγκληματίας. Και παραπέμπεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και έχει κριθεί ότι το κράτος του Ισραήλ και η κυβέρνηση διαπράττουν γενοκτονία», είπε.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπεραμύνθηκε της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας και Τελ Αβίβ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν κοινά συμφέροντα σε κρίσιμα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο υπουργός επικαλέστηκε την αμυντική συνεργασία, τις ενεργειακές διασυνδέσεις και τη στάση του Ισραήλ απέναντι στις ελληνικές θέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στην Κύπρο και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Τα συμφέροντα Ελλάδας και Ισραήλ ταυτίζονται απολύτως», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία των δύο κρατών εξυπηρετεί τις ελληνικές επιδιώξεις σε περιφερειακό επίπεδο.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην κριτική της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αντέστρεψε τους χαρακτηρισμούς που είχε δεχθεί:

«Εγώ είμαι φασίστας κι εσείς δεν είστε προδότης;»

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ δεν αποτελεί επιλογή αποκλειστικά της σημερινής κυβέρνησης, αλλά έχει διατηρηθεί από διαδοχικές κυβερνήσεις. Όπως ανέφερε, η ενίσχυσή της ξεκίνησε το 2010, επί πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, και συνεχίστηκε επί των κυβερνήσεων Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τι απάντησε για τη συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη

Η επίκαιρη ερώτηση αφορούσε, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του υπουργού στη συνάντηση με εκπροσώπους του Israel Allies Foundation και το κατά πόσο η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν γνωστή στο κοινό.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι επρόκειτο για ανοιχτή συνάντηση, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την ίδια, δεν είχε προηγηθεί επίσημη ανακοίνωση από τους συμμετέχοντες ή τα κόμματά τους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε την εκδοχή περί μυστικής συνάντησης, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία περίπου 200 ατόμων σε χώρο στο κέντρο της Αθήνας δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

«Στο κέντρο της Αθήνας, μυστική συνάντηση με 200 άτομα δεν υπάρχει», είπε, σημειώνοντας ότι στη συγκέντρωση συμμετείχαν δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες και άλλοι προσκεκλημένοι.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν απαιτείται άδεια από τον πρόεδρο της Βουλής ή τον πρωθυπουργό για να συναντηθεί με την πρέσβειρα του Ισραήλ.

Νέα αντιπαράθεση για το σύνθημα της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ

Η ένταση μεταφέρθηκε και στο ζήτημα βίντεο στο οποίο ο υπουργός Υγείας εμφανίζεται να λέει σύνθημα της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ κατά την παρουσία του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε ειρωνικά τη συγκεκριμένη εμφάνιση, συνδέοντάς την με τις υπόλοιπες δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε, απορρίπτοντας την κριτική και υπερασπιζόμενος τη στάση του απέναντι στις φοιτητικές παρατάξεις.

«Θα μου κάνετε έλεγχο τι είδους συνθήματα θα λέω; Οι ΔΑΠίτες με Α και ΟΥ έμπαιναν με θάρρος μέσα στα αμφιθέατρα και έδιωξαν Αριστερούς σαν εσάς. Είμαι περήφανος που με αυτά τα συνθήματα διαλύσαμε την Αριστερά», απάντησε.

Σε άλλο σημείο της αντιπαράθεσης, ο υπουργός αναφέρθηκε και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη, λέγοντας:

«Επειδή εγώ δεν σας φοβάμαι σαν τον Χρηστίδη, ναι, πήγα στη συγκέντρωση».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη μετά τη συνεδρίαση

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και μετά τη συζήτηση στη Βουλή. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ βίντεο από το περιστατικό, συνοδεύοντάς το με σχόλιο για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η συζήτηση στην Βουλή με την @ZoeKonstant εκτυλίχθηκε όπως ακριβώς την περίμενα. Μία νοσηρή προσωπικότητα που με απείλησε μέσα στην βουλή με φυλακή επειδή υποστηρίζω τις Σχέσεις Ελλάδος/Ισραήλ: … https://t.co/f9W9YgzABF μέσω @YouTube πιστεύω της απάντησα όπως της άξιζε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 26, 2026

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Η συζήτηση στην Βουλή με την @ZoeKonstant εκτυλίχθηκε όπως ακριβώς την περίμενα. Μία νοσηρή προσωπικότητα που με απείλησε μέσα στην βουλή με φυλακή επειδή υποστηρίζω τις Σχέσεις Ελλάδος/Ισραήλ… πιστεύω της απάντησα όπως της άξιζε διατηρώντας όσο μπορούσα την ψυχραιμία μου».

Η αντιπαράθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις έντονες πολιτικές διαφωνίες γύρω από τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ, ενώ η συζήτηση για τη διπλωματική συνεργασία των δύο χωρών επισκιάστηκε από τις προσωπικές αιχμές και τους υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια.

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