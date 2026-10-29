Γεραπετρίτης για Αίγυπτο: Έχουμε «αδελφική» σχέση, κατήγγειλε κι αυτή το τουρκολιβυκό σύμφωνο

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Μια εικόνα αρμονικής συνεργασίας με την Αίγυπτο επιχείρησε να δώσει ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας έτσι στις πληροφορίες για «στενό μαρκάρισμα» του Καΐρου από την Τουρκία για ορισμό θαλάσσιων ζωνών.

Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, ο ΥΠΕΞ δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι «καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω την πολύ ισχυρή στρατηγική, αδελφική σχέση που έχουμε με την Αίγυπτο, η οποία εξελίσσεται σε όλα τα πεδία», ενώ υπογράμμισε τη στάση του Αιγύπτιου μόνιμου αντιπροσώπου στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος, όπως σημείωσε, στάθηκε στο πλευρό του κατά την ανακοίνωση της δήλωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Αιγύπτιος μόνιμος αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη στάθηκε δίπλα μου εδώ στη Νέα Υόρκη όταν ανακοινώσαμε τη δήλωση η οποία αφορά το παράνομο και ανυπόστατο Τουρκολιβυκό μνημόνιο», τόνισε και υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Αίγυπτος συμμερίζονται την πεποίθηση πως το διεθνές δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται καθολικά, επισημαίνοντας ότι οι θαλάσσιες ζώνες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης με όρους πλειστηριασμού.

«Έχουμε μια πολύ κοινή πεποίθηση σε σχέση με την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου με την Αίγυπτο. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού», ανέφερε ενώ προειδοποίησε ότι η μη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά επιζήμια κατάσταση, με συνέπειες όχι μόνο για τις χώρες της Μεσογείου και άλλων θαλάσσιων περιοχών, αλλά και για το παγκόσμιο εμπόριο, την επισιτιστική και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την προστασία των ωκεανών.

«Είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει το διεθνές δίκαιο να επιβάλλεται διαφορετικά, θα φτάσουμε σε μια κατάσταση ακρότητας που θα είναι εξαιρετικά επιζήμια , όχι μόνο για τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο ή από άλλες θάλασσες, αλλά εξαιρετικά επιζήμια για το παγκόσμιο εμπόριο, επιζήμια για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία των Ωκεανών», κατέληξε.

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