search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 18:01
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2026 16:31

Πρόγραμμα υποτροφιών του ΙΣΑ για 14 πρωτοετείς φοιτητές κατοίκους Αθηνών, στις επτά ιατρικές σχολές της χώρας

29.10.2026 16:31
isa_ypotrofies_2910_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με αφορμή πρόσφατα ανησυχητικά δημοσιεύματα που αναδεικνύουν την αδυναμία πολλών νέων φοιτητών να σπουδάσουν μακριά από την πόλη τους λόγω οικονομικών δυσχερειών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά σε μια ενέργεια με υψηλό συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό αντίκρισμα. Έπειτα από σχετική εισήγηση του Προέδρου, κ. Γιώργου Πατούλη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, τη χορήγηση 14 υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές κατοίκους Αθηνών, στα επτά Πανεπιστήμια της χώρας.

Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά κοινωνικά κριτήρια, κατόπιν αξιολόγησης και σχετικών εισηγήσεων από τις αρμόδιες αρχές των επτά ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Από κάθε Πανεπιστήμιο θα αναδειχθούν δύο φοιτητές, καθένας εκ των οποίων θα λάβει ως εφάπαξ οικονομική ενίσχυση το ποσό των 5.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος του προγράμματος υποτροφιών ανέρχεται στα 70.000 ευρώ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δρομολογηθούν όλες οι σχετικές ενέργειες και διαδικασίες σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια για την άμεση υλοποίηση του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη δράση κοινωνικής ευθύνης χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις τακτικές εισφορές των ιατρών-μελών του ΙΣΑ. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά ενεργειών που σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα, με στόχο τη στήριξη τόσο των φοιτητών όσο και των νέων ιατρών στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στεκόμαστε σταθερά δίπλα στους νέους που ξεκινούν τις σπουδές τους με όνειρα και δυνατότητες, αλλά καλούνται να υπερπηδήσουν σημαντικά οικονομικά εμπόδια. Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και με απόλυτα διαφανή, κοινωνικά κριτήρια, διασφαλίζουμε ότι η στήριξη αυτή θα φτάσει σε εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι υποτροφίες αυτές προέρχονται από το υστέρημα των ιατρών-μελών μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή και ανιδιοτελή προσφορά τους στην κοινωνία. Η ενίσχυση της νέας γενιάς δεν είναι απλώς ένα χρέος αλληλεγγύης, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στη γνώση και στο μέλλον της πατρίδας μας».

Διαβάστε επίσης:

Έρευνα: Οι κίνδυνοι της «γρήγορης ενέργειας» – Το 45% των 16χρονων συνδυάζει αλκοόλ με ενεργειακό ποτό

Αγαπηδάκη: «Επανέρχεται από την 1η Νοεμβρίου το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας» (video)

Σπονδυλική στήλη: Η σιωπηλή γήρανση και τα «αντίδοτα» ανά δεκαετία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Pizza-Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ομηρία οι εργαζόμενοι στη Pizza Fan: Εξετάζουν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στο πλευρό του ακροδεξιού φίλου του ο Τραμπ: «Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ήταν ντροπιαστικές»

grava-erevna
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας για Γκράβα: Πρόταση για άνοιγμα των σχολείων στις 2 Νοεμβρίου

lagarde
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κριστίν Λαγκάρντ απαντά στις εικασίες για τα τσιρότα στο πρόσωπό της – Οφείλονται σε «καρκίνο του δέρματος», όχι σε «κικ μποξ στην Ταϊλάνδη» (Video)

kairos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω  από 400 χιλιοστά νερού επεσαν στη Σέττα Ευβοίας τις τελευταίες πέντε ημέρες: Οι 8 περιοχές που «βούλιαξαν» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 18:01
Pizza-Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ομηρία οι εργαζόμενοι στη Pizza Fan: Εξετάζουν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στο πλευρό του ακροδεξιού φίλου του ο Τραμπ: «Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ήταν ντροπιαστικές»

grava-erevna
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας για Γκράβα: Πρόταση για άνοιγμα των σχολείων στις 2 Νοεμβρίου

1 / 3