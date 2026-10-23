Αντιγήρανση: Ποιες είναι οι τροφές που «φρενάρουν» τις ρυτίδες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ήλιος στο πρόσωπο, αέρας, ζέστη, καυσαέριο στον δρόμο. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, ο χρόνος αφήνει σιγά-σιγά το δικό του αποτύπωμα. Το δέρμα μάς προστατεύει καθημερινά από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα δέχεται και τις επιδράσεις του.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες θεωρούσαν την υπεριώδη ακτινοβολία τον κυριότερο περιβαλλοντικό παράγοντα γήρανσης του δέρματος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη.

Ο Jean Krutmann, καθηγητής Δερματολογίας στο Leibniz Research Institute for Environmental Medicine, εξηγεί ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση, το ορατό και υπέρυθρο φως, ακόμη και η αύξηση της θερμοκρασίας μπορούν επίσης να συμβάλουν στη γήρανση της επιδερμίδας.

Υπάρχει, όμως, ένας παράγοντας που μπορούμε σε σημαντικό βαθμό να ελέγξουμε: Tι βάζουμε καθημερινά στο πιάτο μας.

Βάλτε χρώμα στο πιάτο

Καρότα, ντομάτες και πιπεριές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Eίναι πλούσια σε καροτενοειδή, αντιοξειδωτικές ενώσεις όπως το λυκοπένιο, η λουτεΐνη και η β-καροτίνη.

Σύμφωνα με τον Volker Böhm, καθηγητή Χημείας Τροφίμων στο Friedrich Schiller University Jena, τα καροτενοειδή αποθηκεύονται στον λιπώδη ιστό και συμβάλλουν στην προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η συστηματική κατανάλωσή τους, βέβαια, δεν αντικαθιστά το αντηλιακό.

Η απορρόφησή τους γίνεται ευκολότερη όταν τα λαχανικά συνδυάζονται με λίγο καλό λίπος, όπως για παράδειγμα ντομάτα με ελαιόλαδο. Παράλληλα, η β-καροτίνη μπορεί να μετατραπεί στον οργανισμό σε βιταμίνη Α, η οποία συμμετέχει στην ανάπτυξη των κυττάρων του δέρματος.

Τα καροτενοειδή φαίνεται επίσης ότι συνδέονται με την παραγωγή υαλουρονικού οξέος και τη διατήρηση του κολλαγόνου. Και εδώ χρειάζεται υπομονή: Σύμφωνα με τον Krutmann, η επίδραση μιας συστηματικής πρόσληψης αντιοξειδωτικών μπορεί να χρειαστεί 8 έως 10 εβδομάδες μέχρι να γίνει μετρήσιμη.

Το φρούτο που μελετήθηκε για τις ρυτίδες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα μικρής μελέτης του University of California Davis σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Οι συμμετέχουσες που κατανάλωναν 85 γραμμάρια μάνγκο τέσσερις φορές την εβδομάδα επί 16 εβδομάδες εμφάνισαν μείωση τόσο στο μέγεθος των υπαρχουσών ρυτίδων όσο και στον αριθμό των νέων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να παίζουν ρόλο τα καροτενοειδή και αντιοξειδωτικές ουσίες του φρούτου, αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Μάνγκο και εσπεριδοειδή αποτελούν επίσης καλές πηγές βιταμίνης C, απαραίτητης για την παραγωγή κολλαγόνου και με σημαντική αντιοξειδωτική δράση.

Τα καλά λιπαρά που αγαπά το δέρμα

Και οι ξηροί καρποί έχουν θέση στο πιάτο. Σε μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη, άνθρωποι που κατανάλωναν αμύγδαλα ως σνακ επί 16 εβδομάδες εμφάνισαν λιγότερο ορατές ρυτίδες συγκριτικά με όσους κατανάλωναν διαφορετικό σνακ.

Αμύγδαλα, φουντούκια, σπόροι και ορισμένα φυτικά έλαια προσφέρουν βιταμίνη Ε, η οποία συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από οξειδωτικές βλάβες. Τα ωμέγα-6 λιπαρά των ξηρών καρπών συμμετέχουν επίσης στη διατήρηση του προστατευτικού φραγμού του δέρματος.

Από την άλλη πλευρά, τα ωμέγα-3 λιπαρά που βρίσκονται σε λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και το σκουμπρί, έχουν συσχετιστεί σε μικρές μελέτες με μικρότερη ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο, ενώ μπορεί να συμβάλλουν στη διατήρηση του κολλαγόνου και στον περιορισμό της φλεγμονής.

Το έντερο φαίνεται και στο δέρμα

Η σχέση της διατροφής με την επιδερμίδα δεν σταματά εκεί. Οι επιστήμονες μελετούν όλο και περισσότερο τον λεγόμενο «άξονα εντέρου-δέρματος».

Μία διατροφή πλούσια σε διαφορετικά φυτικά τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, μυρωδικά και μπαχαρικά, υποστηρίζει ένα πιο ποικιλόμορφο εντερικό μικροβίωμα. Τα μικρόβια του εντέρου παράγουν ενώσεις με αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορούν να επηρεάζουν και την υγεία του δέρματος.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τροφές ζύμωσης, όπως το γιαούρτι και το κεφίρ, που μπορούν να υποστηρίξουν το εντερικό μικροβίωμα.

Καμία τροφή, βέβαια, δεν μπορεί να σταματήσει τον χρόνο ούτε να υποσχεθεί δέρμα χωρίς ρυτίδες. Αυτό που δείχνουν τα διαθέσιμα δεδομένα είναι πολύ πιο απλό: μια ποικίλη διατροφή με πολλά φυτικά τρόφιμα, καλά λιπαρά και τροφές που υποστηρίζουν το έντερο μπορεί να δώσει στο δέρμα περισσότερα από τα συστατικά που χρειάζεται για να παραμένει υγιές καθώς μεγαλώνουμε.

Και όσο πολύχρωμο κι αν είναι το πιάτο, το αντηλιακό εξακολουθεί να έχει τη θέση του.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγή ώρας: Χρήσιμες συμβουλές για καλύτερη προσαρμογή του οργανισμού μας

Οδηγίες ECDC: Πώς να προστατευτούμε από τις αναπνευστικές λοιμώξεις τον χειμώνα

Τεχνητή Νοημοσύνη και Ιατρική Εκπαίδευση: Με ποια στρατηγική ο γιατρός του μέλλοντος δεν θα πέσει στην «παγίδα» εξάρτησης από την ΑΙ