Αλλαγή ώρας: Χρήσιμες συμβουλές για καλύτερη προσαρμογή του οργανισμού μας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η φθινοπωρινή επιστροφή στην κανονική ώρα στις 25 Οκτωβρίου, προσφέρει την ψευδαίσθηση μιας επιπλέον ώρας ανάπαυσης. Ωστόσο, η πραγματικότητα για τον οργανισμό μας είναι αρκετά διαφορετική, καθώς το τέλος της θερινής ώρας παραμένει ένα από τα λιγότερο δημοφιλή Σαββατοκύριακα, γιατί κάθε μετατόπιση των δεικτών του ρολογιού, ακόμη και κατά εξήντα λεπτά, αρκεί για να απορρυθμίσει το «εσωτερικό μας ρολόι», όπως εξηγούν οι ειδικοί.

Ο Δρ. David Kuhlmann, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου, επισημαίνει: «Ενώ η «επαναφορά της άνοιξης» διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό σας περισσότερο από την «επαναφορά του φθινοπώρου», οποιαδήποτε μετατόπιση του ρολογιού κατά μία ώρα μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα ύπνου-αφύπνισης του σώματός σας».

Ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτή τη μετάβαση είναι όσοι υποφέρουν ήδη από χρόνια έλλειψη ξεκούρασης, καθώς βιώνουν εντονότερα την κιρκάδια αναστάτωση.

Αν και οι πολιτικοί πιέζουν συχνά για τη θέσπιση μιας μόνιμης θερινής ώρας, η επιστημονική κοινότητα αντικρούει αυτή την τάση. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κανονική (χειμερινή) ώρα είναι πιο συμβατή με τη βιολογία μας. Συνεπώς, αυτή η πολυπόθητη επιπλέον ώρα στο κρεβάτι δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ποιοτικότερο ή πιο αναζωογονητικό ύπνο.

Όταν τα ρολόγια πηγαίνουν πίσω, το ηλιοβασίλεμα έρχεται νωρίτερα και το σκοτάδι κυριαρχεί πιο γρήγορα τα βράδια. Η αλλαγή αυτή αποδιοργανώνει τον κιρκάδιο ρυθμό, ο οποίος ελέγχει τον ύπνο και άλλες ζωτικές βιολογικές λειτουργίες, επηρεάζοντας την ευεξία μας.

Σύμφωνα με έρευνες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts, η διαδικασία αυτή συνδέεται με έντονη κόπωση, εποχιακή κατάθλιψη και μεταβολικές διαταραχές που ευνοούν την αύξηση του σωματικού βάρους. Η μετάβαση δυσκολεύει ιδιαίτερα τους εφήβους, τους ηλικιωμένους και τους εργαζόμενους σε νυχτερινές βάρδιες.

Χρήσιμες συμβουλές για τον ύπνο, τη διατροφή και την ξεκούραση

Για να ελαχιστοποιήσετε τις αρνητικές επιπτώσεις, ο Δρ. Kuhlmann προτείνει τη σταδιακή προσαρμογή των καθημερινών δραστηριοτήτων που λειτουργούν ως «χρονικά σημάδια» για τον οργανισμό, όπως η άσκηση και τα γεύματα.

Τις ημέρες που προηγούνται της αλλαγής, δοκιμάστε να πηγαίνετε για ύπνο 15 με 20 λεπτά αργότερα κάθε βράδυ. Αν, για παράδειγμα, κοιμάστε στις 10 μ.μ. και ξυπνάτε στις 6 π.μ., μετακινήστε σταδιακά αυτό το πλαίσιο κατά 20 λεπτά αργότερα. Ωστόσο, αν είστε ήδη εξουθενωμένοι, αποφύγετε την καθυστέρηση του ύπνου.

Επιπλέον, περιορίστε την καφεΐνη, καθώς παραμένει στο σώμα έως και 12 ώρες· οι ειδικοί συνιστούν να την αποφεύγετε μετά τις 2 μ.μ. Το Σάββατο βράδυ, γυρίστε τα ρολόγια σας πίσω και επιστρέψτε στην κανονική σας ρουτίνα.

Η έκθεση στο φυσικό φως παίζει καθοριστικό ρόλο. Μια πρωινή βόλτα σε εξωτερικό χώρο ή η παραμονή κοντά σε ένα φωτεινό παράθυρο βοηθά το σώμα να συγχρονιστεί. Παράλληλα, απαιτείται προσοχή στο βραδινό φαγητό. Μετά την αλλαγή, η μελατονίνη –η ορμόνη του ύπνου– αρχίζει να αυξάνεται νωρίτερα, συχνά την ώρα του δείπνου.

Ο Δρ. Charles Czeisler από το Νοσοκομείο Brigham and Women’s προειδοποιεί: «Το να τρώτε σε μια ώρα που η μελατονίνη αυξάνεται μπορεί να προκαλέσει αντίσταση στην ινσουλίνη και υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης, θέτοντάς σας σε αυξημένο κίνδυνο για ασθένειες όπως ο διαβήτης». Για να το αποφύγετε, προτιμήστε να δειπνείτε μία ώρα νωρίτερα για μερικές ημέρες.

Διαβάστε επίσγης

Οδηγίες ECDC: Πώς να προστατευτούμε από τις αναπνευστικές λοιμώξεις τον χειμώνα

Τεχνητή Νοημοσύνη και Ιατρική Εκπαίδευση: Με ποια στρατηγική ο γιατρός του μέλλοντος δεν θα πέσει στην «παγίδα» εξάρτησης από την ΑΙ

Εμβόλιο κατά του καρκίνου σε πειραματικό στάδιο μειώνει τον κίνδυνο θανάτου ή υποτροπής από μελάνωμα κατά 42%