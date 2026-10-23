Εμβόλιο κατά του καρκίνου σε πειραματικό στάδιο μειώνει τον κίνδυνο θανάτου ή υποτροπής από μελάνωμα κατά 42%

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Ένα εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου που ανέπτυξαν τα εργαστήρια Moderna και Merck σε συνδυασμό με μια ευρέως χορηγούμενη ανοσοθεραπεία μειώνει τον κίνδυνο θανάτου ή υποτροπής από μελάνωμα κατά 42% και εξάπλωσης της νόσου κατά 38%, σύμφωνα με στοιχεία από μεγάλης κλίμακας δοκιμή, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για μια νέα εποχή εξατομικευμένης θεραπείας, σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο φαρμακοβιομηχανιών.

Η δοκιμή που έγινε σε περισσότερους από 1.100 ασθενείς είναι η πρώτη που δείχνει ότι ο συνδυασμός ενός εμβολίου που βασίζεται με μεταλλάξεις μοναδικές για τον όγκο κάθε ασθενούς, μαζί με ένα φάρμακο που βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να πολεμήσει τον καρκίνο, μπορεί να κρατήσει τη νόσο υπό έλεγχο. Το εμβόλιο δοκιμάστηκε μαζί με την πετυχημένη ανοσοθεραπεία της Merck, το Keytruda, που είναι ένα από τα φάρμακα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.

Moderna και Merck ανακοίνωσαν τον Αύγουστο ότι η θεραπεία ήταν επιτυχής κατά τη δοκιμή, χωρίς να δώσουν περισσότερα στοιχεία.

Τα αποτελέσματα, που βασίζονται σε δεδομένα ασθενών για τα πρώτα δύο έτη μετά τη θεραπεία, θα παρουσιαστούν το Σάββατο στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ιατρικής Ογκολογίας στη Μαδρίτη.

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