Τα… «αυτοάγνωστα» αυτοάνοσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα δες τα με αγάπη

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Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία διεξάγει εκστρατεία για τα αυτοάνοσα – φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, τα οποία – αν και είναι γνωστά σε σημαντικό αριθμό συνανθρώπων μας, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά τα βαριά συμπτώματά τους – παραμένουν για το ευρύτερο κοινό… αυτοάγνωστα!

Πρόκειται για μια μεγάλη κατηγορία της ειδικότητας της δερματολογίας, με παθήσεις, όπως η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα, η λεύκη, η γυροειδής αλωπεκία η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, κ.ά.. Σε όλες τις εν λόγω παθήσεις η βαρύτητα των συμπτωμάτων τους όχι μόνο ταλαιπωρεί τους ασθενείς αλλά επιπλέον διαταράσσει την καθημερινότητά τους, επιβαρύνει την ψυχολογία τους και εντέλει επεμβαίνει στην ποιότητα ζωής τους. Παράλληλα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα συγκεκριμένα νοσήματα επιφέρουν έναν ρατσισμό και στιγματίζουν τους πάσχοντες – κυρίως λόγω άγνοιας – οδηγώντας τους συχνά σε απομονωτισμό έως και σε κατάθλιψη.

Εύλογα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς την σημασία της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και την σημαντικότητα της αποστιγματοποίησης των παθήσεων αυτών. Ειδικότερα δε καθώς η έγκαιρη διάγνωσή των συγκεκριμένων παθήσεων και η συστηματική θεραπεία αυτών σε συνεργασία με τον Δερματολόγο μπορεί να ελέγξει τα συμπτώματα και τις νόσους προσφέροντας στους πάσχοντες μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα.

Η εκστρατεία, που ήδη ξεκίνησε το ταξίδι της από τα μέσα Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει έως και τα μέσα Νοεμβρίου, συμπεριλαμβάνοντας έτσι τις Παγκόσμιες Ημέρες δύο εκ των πιο συχνών παθήσεων της κατηγορίας, δηλαδή της Ατοπικής Δερματίτιδας (14/9) και της Ψωρίασης (29/10).

Το τηλεοπτικό spot της εκστρατείας, που στ’ αλήθεια θυμίζει ταινία με εξαιρετική κινηματογραφική αισθητική, ενώ παράλληλα εκπέμπει φρεσκάδα, νιάτα, φροντίδα και κυρίως αγάπη, προβάλλεται πανελλαδικά στην τηλεόραση ενώ θα φιλοξενηθεί και σε αίθουσες του σινεμά. Το ραδιοφωνικό spot ακούγεται στα ερτζιανά, ενώ το εικαστικό της εκστρατείας κυκλοφορεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ντύνοντας τις πλάτες λεωφορείων. Παράλληλα, μέσω της digital & SoMe campaign το μήνυμα της εκστρατείας θα φτάσει σε κάθε άκρο της επικράτειας.

Η εκστρατεία διεξάγεται δε με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών:

Μεγάλος Χορηγός:

LA ROCHE POSAY

Χορηγοί:

NOVARTIS και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – LILLY.

Υποστηρικτές:

GENESIS PHARMA, LEO και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ HELLAS –GALDERMA.

«Τα Αυτοάνοσα – Φλεγμονώδη Δερματικά Νοσήματα είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της Δερματολογίας, με σημαντικότερα από αυτά την Ψωρίαση, την Ατοπική δερματίτιδα, τη Λεύκη, τη Γ υ ροειδή αλωπεκία, τη Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα και κάποια λιγότερο συχνά εμφανιζόμενα όπως ο Δερματικός ερυθηματώδης λύκος, η Εντοπισμένη σκληροδερμία και οι Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες», ανέφερε ο κ. Σωτήρης Θεοχάρης, Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

Και συνεχίζει λέγοντας «οι αυτοάνοσες – φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις όχι μόνο προκαλούν δερματικά εξανθήματα και έντονα συμπτώματα, όπως κνησμό, καύσο, δερματική δυσφορία, αλλά επιπλέον μπορεί να συνοδεύονται από συστηματικές εκδηλώσεις και συννοσηρότητες και συχνά προκαλούν σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις (αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση, στιγματισμό). Όλα τα παραπάνω έχουν σε μεγάλο βαθμό αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική, επαγγελματική και ερωτική ζωή, διαταράσσοντας σοβαρά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Η έγκαιρη διάγνωση από δερματολόγο και κατά συνέπεια η συστηματική έναρξη της εξατομικευμένης θεραπείας μπορεί να ελέγξει τις παθήσεις αυτές και τα συμπτώματά τους παρέχοντας μια σημαντικά βελτιωμένη καθημερινότητα, καλύτερη ψυχολογία και ποιότητα ζωής όσων πάσχουν από αυτές».

Κλείνει δε ο Πρόεδρος της ΕΔΑΕ τονίζοντας «οι σύγχρονες θεραπείες, όπως οι βιολογικοί παράγοντες, οι Jack-αναστολείς κ.λπ. που έχουν ήδη έρθει αλλά και οι πολλά υποσχόμενες που αναμένουμε προσθέτουν στην φαρέτρα των δερματολόγων ακόμη περισσότερα όπλα για να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα νοσήματα με μακροπρόθεσμα, σαφώς καλύτερα αποτελέσματα και κυρίως με ασφάλεια. Παράλληλα, όμως με την συγκεκριμένη εκστρατεία θέλουμε ως ΕΔΑΕ να ενημερώσουμε το κοινό ότι τα νοσήματα αυτά ΔΕΝ είναι μεταδοτικά και κατά συνέπεια ΔΕΝ θα πρέπει οι πάσχοντες από αυτά να αντιμετωπίζονται με ρατσισμό, γεγονός που είναι εξίσου σημαντικό για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών».

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