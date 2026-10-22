Ο καφές είναι κακός για την καρδιά; Τι έδειξαν οι τελευταίες μελέτες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Λατρεύετε τον καφέ; Δεν είστε οι μόνοι. Αλλά τι κάνει η καφεΐνη στην υγεία της καρδιάς σας; Ένα επιστημονικό άρθρο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Circulation, συνοψίζει τα τελευταία ευρήματα από μελέτες που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Για τους περισσότερους ενήλικες, η κατανάλωση έως και 400 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης την ημέρα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα ή πρόσθετα είναι ασφαλής και δεν αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, δήλωσε ο Δρ. Γκρέγκορι Μ. Μάρκους, καθηγητής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο.

Αυτή η ποσότητα καφεΐνης ισοδυναμεί με τρία έως πέντε φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη των 225 γραμμαρίων.

«Ωστόσο, οι υψηλές δόσεις καφεΐνης, όπως αυτές που βρίσκονται στα ενεργειακά ποτά, μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην καρδιά και θα πρέπει να αποφεύγονται», δήλωσε ο Μάρκους, ο οποίος είναι επίσης αναπληρωτής επικεφαλής καρδιολογίας για την έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, San Francisco Health.

Ο Μάρκους ηγήθηκε της συγγραφικής ομάδας που συνέταξε το άρθρο, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την πιο πρόσφατη έρευνα κυρίως σχετικά με τον καφεϊνούχο καφέ και τις πιθανές επιπτώσεις της καφεΐνης του στο εγκεφαλικό επεισόδιο, τη χοληστερόλη, τη στεφανιαία νόσο, την υψηλή αρτηριακή πίεση, τον διαβήτη τύπου 2, τα προβλήματα καρδιακού ρυθμού και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις.

Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι η έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις της καφεΐνης στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι απαιτητική και ότι πολλοί τομείς απαιτούν περισσότερη μελέτη.

Γιατί είναι περίπλοκη η έρευνα για την καφεΐνη;

Οι περισσότερες μελέτες για την καφεΐνη είναι παρατηρητικές, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποδείξουν την αιτία και το αποτέλεσμα. Επίσης, ενώ ο καφές είναι η κύρια πηγή καφεΐνης στις περισσότερες μελέτες, οι παρατηρούμενες επιδράσεις μπορεί να οφείλονται σε άλλες ενώσεις.

Για παράδειγμα, ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι άλλες βιοδραστικές ενώσεις στον καφέ μπορεί να έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να εξηγούν ορισμένα οφέλη για την υγεία. Ακόμα κι έτσι, είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε τις επιδράσεις της καφεΐνης από άλλα συστατικά που προστίθενται στον καφέ, όπως το γάλα, η κρέμα γάλακτος, τα αρωματισμένα σιρόπια και η ζάχαρη.

Τελευταία ευρήματα σχετικά με τον καφέ, την καφεΐνη και την υγεία της καρδιάς

Η κατανάλωση καφέ με καφεΐνη χωρίς πρόσθετα συστατικά συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και ορισμένων ακανόνιστων καρδιακών ρυθμών.

Η ζάχαρη, το γάλα ή η κρέμα γάλακτος πιθανώς μειώνουν τα πιθανά οφέλη του καφέ για την υγεία και οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των προσθέτων.

Στο άρθρο αναφέρονται νέα δεδομένα για:

Την αρτηριακή πίεση: Ο καφές με καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση διαφορετικά ανάλογα με την ποσότητα που καταναλώνεται. Σε άτομα με υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης, η κατανάλωση ενός έως τριών φλιτζανιών την ημέρα συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης, ενώ η κατανάλωση περισσότερων από τριών φλιτζανιών την ημέρα συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο.

Οι υψηλές δόσεις καφεΐνης, όπως αυτές που λαμβάνονται από ενεργειακά ποτά, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την αρτηριακή πίεση, ειδικά σε άτομα που έχουν ήδη υψηλή αρτηριακή πίεση.

Τον Διαβήτης τύπου 2: Ο καφές με καφεΐνη μπορεί να μειώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη βραχυπρόθεσμα. Η τακτική κατανάλωση καφέ με καφεΐνη χωρίς αρώματα ή γλυκαντικά συνδέθηκε επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε άλλες ενώσεις του καφέ εκτός από την καφεΐνη.

Τη χοληστερόλη: Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές – ο πιο αυστηρός και αξιόπιστος τύπος μελέτης – δείχνουν ότι η καφεστόλη, ένα συστατικό τόσο στον καφέ με καφεΐνη όσο και στον καφέ χωρίς καφεΐνη, συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας, γνωστής και ως «κακή» χοληστερόλη.

Η καφεστόλη βρίσκεται στον αφιλτράριστο καφέ, όπως ο εσπρέσο, η γαλλική πρέσα, ο τούρκικος καφές ή ο βραστός καφές. Δεν βρίσκεται στον καφέ που παρασκευάζεται με χάρτινα φίλτρα ή στον στιγμιαίο καφέ.

Τις καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό επεισόδιο: Η κατανάλωση δύο έως τεσσάρων φλιτζανιών καφέ με καφεΐνη την ημέρα συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, η κατανάλωση περισσότερων από τεσσάρων φλιτζανιών καφέ με καφεΐνη την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας (όπου η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αρκετό αίμα).

Τον καρδιακό ρυθμό: Αναλύσεις που χρησιμοποιούν αυτοαναφερόμενες πληροφορίες από τους συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση ενός έως τριών φλιτζανιών καφέ με καφεΐνη την ημέρα δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής ή ανώμαλου καρδιακού ρυθμού.

Ωστόσο, ο καφές με καφεΐνη στο ίδιο επίπεδο μπορεί να σχετίζεται με πρόωρες κοιλιακές συσπάσεις – πρώιμους παλμούς από την κάτω κοιλία της καρδιάς.

Πηγή: heart.org

Διαβάστε επίσης:

Εμβολιασμός ευπαθών ομάδων: Οι συστάσεις υπάρχουν, τα κενά προστασίας… παραμένουν

SOS για το Νοσοκομείο Χανίων: Κινδυνεύει να μείνει με δύο γιατρούς η Παθολογική Κλινική

Γαλλία: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα του ιού Σαμόντα σε άνθρωπο











