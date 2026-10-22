Μαρινάκης κατά Τσίπρα για τα εθνικά θέματα: «Το rebranding δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία»

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Μετωπική σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα πυροδότησε η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να απαντά παραθέτοντας τις κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ασκώντας κριτική στα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Το rebranding μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Δεν μπορεί, όμως, να ξαναγράψει την ιστορία. Ούτε να σβήσει τα πεπραγμένα του», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Στα 4,5 χρόνια της περίφημης “πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής” του, το μοναδικό χειροπιαστό επίτευγμά του ήταν μία γραβάτα που συνόδευε μία κακή συμφωνία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η αξιολόγηση της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

Στην ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκινά από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή και συνεχίζει με αιχμές για την περίοδο της πρωθυπουργίας του.

«Ο κ. Τσίπρας, από το πολύ rebranding, φαίνεται πως ξέχασε τα έργα και τις ημέρες του στη διακυβέρνηση της χώρας. Και δεδομένου ότι “απέδρασε” παραιτούμενος από τη Βουλή, δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντιπαρατεθεί κοινοβουλευτικά με τον Πρωθυπουργό, ας του φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη.

Στα 4,5 χρόνια της περίφημης “πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής” του, το μοναδικό χειροπιαστό επίτευγμά του ήταν μία γραβάτα που συνόδευε μία κακή συμφωνία, για την οποία η Νέα Δημοκρατία είχε προειδοποιήσει ότι, εφόσον κυρωθεί, δεν θα μπορεί να ακυρωθεί. Την ίδια περίοδο η χώρα βρισκόταν εκτός μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, σε αντίθεση με τους γείτονές μας. Και σήμερα ο κ. Τσίπρας έχει το θράσος να μιλά για “εθνικές ήττες”.

Ας ενημερωθεί, λοιπόν τι έχει γίνει τα τελευταία επτά χρόνια στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Γιατί η πραγματικότητα δεν αλλάζει με το μοντάζ ενός βίντεο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέγραψε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι εκκινούν οι συζητήσεις για την επέκταση της δεύτερης συμφωνίας.

Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Προχωρήσαμε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αποτυπώνοντας τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Προχωράμε σε έρευνες υδρογονανθράκων με κολοσσούς όπως η Chevron και η ExxonMobil, ενώ για τον GSI έχει κατατεθεί αίτημα αδειοδότησης αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές.

Και στην άμυνα; Εκεί που ο κ. Τσίπρας άφησε τη χώρα εκτός των προγραμμάτων F-16 και F-35, σήμερα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά, με την πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί, η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35, έχει αποκτήσει Rafale και υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται ουσιαστικά, ενώ προχωρά και η “Ασπίδα του Αχιλλέα”.

Όλα αυτά με μια Ελλάδα που ενισχύει διαρκώς τις συμμαχίες της, διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική της ισχύ.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική των αποτελεσμάτων από εκείνη των εύκολων συνθημάτων.

Μετά από 4,5 χρόνια στο τιμόνι της χώρας και τόσες αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες, θα περίμενε κανείς από τον κ. Τσίπρα να έχει καταλάβει τουλάχιστον ένα πράγμα: τα εθνικά ζητήματα είναι ένα πεδίο που δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και δημαγωγία.

Το rebranding μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Δεν μπορεί, όμως, να ξαναγράψει την ιστορία. Ούτε να σβήσει τα πεπραγμένα του. Τουλάχιστον χαιρόμαστε, που ο κ. Τσίπρας έμαθε ότι η διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου είναι ηλεκτρική και δεν αφορά καλώδια τηλεπικοινωνιών. Κάτι είναι κι αυτό».

Τσίπρας: «Η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα»

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε παρέμβει με βιντεοσκοπημένη δήλωση, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό σύμφωνο, στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί.

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ παραδέχονται ένας μετά τον άλλο την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα», ανέφερε, προβάλλοντας τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου και Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στις πρωτοβουλίες της δικής του κυβέρνησης και στις σημερινές εξελίξεις στην περιοχή.

«Του παρέδωσα μία χώρα με τον East Med στα σκαριά, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Κύπρο να προχωρά, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο και τα τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από την Κάσο», σημείωσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις».

«Η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση αυτό να το υπηρετήσει», κατέληξε.

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