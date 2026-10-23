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ΥΓΕΙΑ

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23.10.2026 10:41

Οδηγίες ECDC: Πώς να προστατευτούμε από τις αναπνευστικές λοιμώξεις τον χειμώνα

23.10.2026 10:41
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Η έλευση του χειμώνα στην ευρωπαϊκή ήπειρο φέρνει μαζί της την αναμενόμενη αλλά πάντα ανησυχητική έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) υπογραμμίζει με έμφαση την επιτακτική ανάγκη για τη λήψη μέτρων προστασίας, εστιάζοντας στον έγκαιρο εμβολιασμό και την πιστή τήρηση των βασικών κανόνων καθημερινής υγιεινής.

Η γρίπη, η COVID-19, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) και η πνευμονιοκοκκική νόσος αποτελούν τους κύριους παράγοντες κινδύνου, καθώς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση και να πιέσουν τα συστήματα υγείας.

Κάθε χρόνο, η εποχική γρίπη προσβάλλει εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη, οδηγώντας σε εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλείες και δεκάδες χιλιάδες θανάτους. Η θωράκιση μέσω του εμβολίου είναι ζωτικής σημασίας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Σε αυτές συγκαταλέγονται τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες, καθώς και άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Παράλληλα, ο ιός RSV αποτελεί μια σοβαρή απειλή, αφού υπολογίζεται ότι προκαλεί ετησίως περίπου 250.000 νοσηλείες παιδιών και 160.000 ηλικιωμένων στην Ευρώπη. Για την αντιμετώπισή του, κρίνεται απαραίτητη η ανοσοποίηση των βρεφών, ενώ πλέον υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες, προσφέροντας ισχυρή προστασία.

Από την άλλη πλευρά, η COVID-19 δεν αποτελεί πια μια εποχική απειλή, καθώς συνεχίζει να κυκλοφορεί αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο κίνδυνος για βαριά νόσηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλός για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή με υποκείμενες παθήσεις. Οι συγκεκριμένες ομάδες μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από την αναμνηστική δόση του εμβολίου.

Επιπλέον, η μόλυνση από πνευμονιόκοκκο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς μπορεί να εξελιχθεί σε βαριά πνευμονία και άλλες επικίνδυνες επιπλοκές. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας είναι οι πιο ευάλωτοι. Τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού παρέχουν κάλυψη στα παιδιά, ενώ οι ενήλικες υψηλού κινδύνου προστατεύονται ακολουθώντας τις επίσημες ιατρικές συστάσεις.

Για την αποτελεσματική αναχαίτιση αυτών των απειλών, το ECDC προτείνει πέντε βασικά μέτρα προστασίας:

  • Εμβολιασμός: Μείνετε πλήρως ενημερωμένοι για τα εμβόλια κατά της γρίπης, της COVID-19, του RSV και του πνευμονιόκοκκου.
  • Καλή υγιεινή: Πλένετε συχνά τα χέρια σας και καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε.
  • Απομόνωση: Παραμείνετε στο σπίτι αν νιώθετε αδιαθεσία, ώστε να αποφύγετε τη διασπορά των ιών στο περιβάλλον σας.
  • Αερισμός: Αερίζετε τακτικά τους κλειστούς εσωτερικούς χώρους για να μειώνεται η συγκέντρωση των αναπνευστικών σωματιδίων.
  • Ιατρική καθοδήγηση: Οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι, οι χρόνιοι πάσχοντες και οι γονείς νεογνών οφείλουν να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για τις βέλτιστες μεθόδους πρόληψης.

Η ατομική υπευθυνότητα και η πρόληψη αποτελούν την καλύτερη ασπίδα για την υγεία μας αυτόν τον χειμώνα.

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