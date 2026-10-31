Telekom Fiber: Δωρεάν αύξηση ταχυτήτων έως 1 Gbps για συνδρομητές με νέα συμβόλαια 24 μηνών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης σε υψηλότερες ταχύτητες internet, χωρίς αύξηση του μηνιαίου παγίου, προσφέρει η Telekom στους υφιστάμενους οικιακούς και επαγγελματικούς συνδρομητές της που διαθέτουν σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι ή την επιχείρηση (FTTH). Η αναβάθμιση μπορεί να φτάσει έως το 1 Gbps, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η ανανέωση του συμβολαίου για 24 μήνες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ για την ενίσχυση της χρήσης συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός στην αγορά σταθερών τηλεπικοινωνιών επικεντρώνεται ολοένα περισσότερο στις υπηρεσίες οπτικών ινών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η προσφορά αφορά τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη προγράμματα Telekom Fiber με ταχύτητες 50, 100, 300 και 500 Mbps.

Ειδικότερα, οι συνδρομητές μπορούν να μεταβούν στις ακόλουθες ταχύτητες:

Από 50 Mbps σε 100 Mbps.

Από 100 Mbps σε 300 Mbps.

Από 300 Mbps σε 500 Mbps.

Από 500 Mbps σε 1 Gbps.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το μηνιαίο πάγιο παραμένει αμετάβλητο. Ωστόσο, η ενεργοποίηση της προσφοράς συνεπάγεται νέα συμβατική δέσμευση διάρκειας 24 μηνών, στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι συνδρομητές πριν προχωρήσουν στην αναβάθμιση.

Πώς γίνεται η αναβάθμιση

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Telekom App ή της υπηρεσίας MyTelekom, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για να ενεργοποιήσουν την προσφορά. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτούν άμεσα πρόσβαση στη νέα ταχύτητα, την οποία διατηρούν μέχρι να προχωρήσουν σε αλλαγή προγράμματος.

Η κίνηση αυτή επιτρέπει στους υφιστάμενους πελάτες να αποκτήσουν μεγαλύτερες ταχύτητες χωρίς πρόσθετη μηνιαία χρέωση, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διατήρηση της συνδρομητικής βάσης της εταιρείας μέσω της ανανέωσης των συμβολαίων.

Για τα νοικοκυριά, οι υψηλότερες ταχύτητες μπορούν να διευκολύνουν την ταυτόχρονη χρήση πολλών συσκευών, την τηλεργασία και την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου υψηλής ανάλυσης. Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις αυξάνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης.

Επενδύσεις και επέκταση του δικτύου

Η αναβάθμιση των συνδέσεων πραγματοποιείται παράλληλα με τη συνέχιση των επενδύσεων του Ομίλου ΟΤΕ στις υποδομές οπτικών ινών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το δίκτυο Telekom Fiber αναμένεται να έχει φτάσει έως το τέλος του 2026 σε περισσότερα από 3,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας τη δυνατότητα σύνδεσής τους με υπηρεσίες FTTH.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος προβλέπει επέκταση της κάλυψης σε περισσότερα από 4,6 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στα τρία τέταρτα της χώρας.

Πρόκειται για στόχους κάλυψης του δικτύου και όχι για αριθμό ενεργών συνδρομητών, καθώς η δυνατότητα σύνδεσης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ενεργοποίηση υπηρεσίας.

Όπως δήλωσε ο Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, Παναγιώτης Γαβριηλίδης, η πρόσβαση σε αξιόπιστες συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων αποτελεί βασική ανάγκη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με την εταιρεία να συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών της.

Η επέκταση των οπτικών ινών και η αναβάθμιση των υφιστάμενων συνδέσεων αποτελούν δύο βασικούς άξονες της στρατηγικής του ομίλου. Από τη μία πλευρά επιδιώκεται η προσέλκυση νέων πελατών μέσω της γεωγραφικής επέκτασης και από την άλλη η αύξηση των ταχυτήτων που χρησιμοποιούν οι ήδη συνδεδεμένοι συνδρομητές.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα προσφορά συνδυάζει το όφελος της υψηλότερης ταχύτητας χωρίς αύξηση παγίου με μια ουσιαστική συμβατική προϋπόθεση: τη δέσμευση του συνδρομητή για ακόμη δύο χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκτακτη έκπτωση σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel κίνησης

Τα σχολεία της Ελλάδας ενώνουν δυνάμεις για την προστασία του νερού

FARIA Renewables: Διπλή επένδυση στα αιολικά της Βοιωτίας με συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με τη METLEN