ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πατάει γκάζι για τις εκλογές – Η μάχη των ψηφοδελτίων, η διεύρυνση και ο στόχος της δεύτερης θέσης

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Σε τροχιά εντατικής εκλογικής προετοιμασίας επιχειρεί να βάλει το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιδιώκοντας να συνδυάσει την οργανωτική κινητοποίηση με μια πιο επιθετική αντιπολιτευτική στρατηγική, η οποία θα αναδεικνύει τις κυβερνητικές αδυναμίες και, ταυτόχρονα, θα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή (30/10), ανέδειξε αυτή την επιδίωξη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δίνει ιδιαίτερο βάρος στη σύγκρουση για το ιδιωτικό χρέος, να ανακοινώνει νέες πολιτικές πρωτοβουλίες και να επιχειρεί να μεταφέρει το κέντρο βάρους της κομματικής δραστηριότητας στην κοινωνία.

Πίσω, ωστόσο, από τον σχεδιασμό βρίσκεται ένα σημαντικότερο πολιτικό στοίχημα: Να μετατραπεί η αυξημένη αντιπολιτευτική δραστηριότητα σε πραγματική δημοσκοπική και εκλογική δυναμική, ώστε το ΠΑΣΟΚ να μην περιοριστεί σε μια μάχη διατήρησης της δεύτερης θέσης, αλλά να εμφανιστεί ως αξιόπιστος διεκδικητής της κυβερνητικής εξουσίας.

Η πρώτη πολιτική νίκη και η προσπάθεια αντεπίθεσης

Η συγκυρία προσέφερε στον Νίκο Ανδρουλάκη ένα πολιτικό επιχείρημα, καθώς η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το επίμαχο άρθρο 23 για τις ρυθμίσεις οφειλών και τους πλειστηριασμούς, το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε καταγγείλει νωρίτερα, ζητώντας την άμεση απόσυρσή του.

Η Χαριλάου Τρικούπη αντιμετωπίζει την εξέλιξη ως μια σημαντική αντιπολιτευτική επιτυχία, θεωρώντας ότι απέδειξε πως η τεκμηριωμένη πίεση μπορεί να υποχρεώσει την κυβέρνηση σε υποχώρηση. Βεβαίως, η απόσυρση προέκυψε μέσα σε ένα ευρύτερο κλίμα αντιδράσεων, στο οποίο καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι παρεμβάσεις του νομικού κόσμου.

Ο Ανδρουλάκης επιχείρησε να συνδέσει τη συγκεκριμένη υπόθεση με μια συνολικότερη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι βρίσκεται στην πλευρά των funds και των servicers, αντί να προστατεύει τους δανειολήπτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση νόμου για τη στεγαστική πολιτική, επιδιώκοντας να αναδείξει τη στέγαση και το ιδιωτικό χρέος ως κεντρικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η θεματική εβδομάδα «Η Ελλάδα που παράγει», με περιοδείες και παρεμβάσεις στην περιφέρεια για το παραγωγικό μοντέλο, καθώς και το τριήμερο δράσεων για τα άτομα με αναπηρία, τις χρόνιες και σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Ανακοινώθηκε επίσης η συγκρότηση ομάδας εργασίας υπό τον Γιάννη Μανιάτη, με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών, πρώην ευρωβουλευτών και στελεχών με ευρωπαϊκή εμπειρία, για την προετοιμασία των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ψηφοδέλτια, η διεύρυνση και οι εσωκομματικές ισορροπίες

Πέρα από τις δημόσιες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προετοιμασία των ψηφοδελτίων, καθώς η συγκρότησή τους θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ της πολιτικής διεύρυνσης και της εσωκομματικής συνοχής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου στις 29 Νοεμβρίου, με αντικείμενο την έγκριση των ψηφοδελτίων, χωρίς πάντως να έχει επιβεβαιωθεί οριστικά η συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η έγκαιρη ανακοίνωση υποψηφίων, αλλά η διαμόρφωση ψηφοδελτίων που θα σηματοδοτούν ανανέωση, κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα και δυνατότητα προσέλκυσης ψηφοφόρων πέρα από την παραδοσιακή εκλογική βάση του κόμματος.

Η διαδικασία αυτή αναπόφευκτα θα δοκιμάσει και τις εσωκομματικές ισορροπίες, καθώς η κατανομή των υποψηφιοτήτων, η παρουσία νέων προσώπων και η αξιοποίηση στελεχών από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες θα αποτελέσουν κριτήρια για την πραγματική έκταση της διεύρυνσης.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να εμφανίσει μια νέα πολιτική και κοινωνική δυναμική ή αν η ανανέωση θα περιοριστεί σε ανακατατάξεις προσώπων χωρίς ουσιαστικό εκλογικό αντίκρισμα.

Το στοίχημα της δεύτερης θέσης και η πίεση του πολιτικού ανταγωνισμού

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Νίκο Ανδρουλάκη παραμένει η απόσταση ανάμεσα στην επιδίωξη για κυβερνητική εναλλακτική και στη δημοσκοπική πραγματικότητα, όπου το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να αναζητεί μια σταθερή ανοδική δυναμική.

Η εμφάνιση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ως ανταγωνιστικού πόλου στον χώρο της Κεντροαριστεράς καθιστά ακόμη πιο σύνθετη την προσπάθεια, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διεκδικήσει την πολιτική πρωτοκαθεδρία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να χάσει δυνάμεις από τον ανταγωνισμό στον προοδευτικό χώρο.

Γι’ αυτό και η ηγεσία επιδιώκει να αποφύγει μια στρατηγική που θα εξαντλείται στις δημοσκοπικές συγκρίσεις, προβάλλοντας την κυβερνητική ετοιμότητα, τις προγραμματικές προτάσεις και την οργανωτική παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα.

Το πραγματικό στοίχημα του Ανδρουλάκη είναι να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί απλώς μια καλύτερη εκλογική κατάταξη, αλλά μπορεί να αποτελέσει τον βασικό φορέα πολιτικής αλλαγής.

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