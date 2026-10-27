Ένα συνέδριο «αλλιώτικο» από τα άλλα: Το συνέδριο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο

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Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια νέα -δύσκολη εποχή, με πλήθος γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι παγκόσμιες ισορροπίες αλλάζουν, υπερδυνάμεις «κάμπτονται», νέες παγκόσμιες δυνάμεις και συμμαχίες αναδύονται.

Τη ίδια στιγμή, η Ευρώπη στέκεται αμήχανη και αδύναμη, στρέφεται σε στρατιωτικοποίηση της οικονομίας της, ενισχύοντας τους πολεμικούς εξοπλισμούς, αποδυναμώνοντας τις επενδύσεις σε κοινωνικές πολιτικές.

Σε αυτό το τοπίο, η Πατρίδα μας βυθισμένη στην αδράνεια και υποταγμένη στη λογική του «δεδομένου συμμάχου», δυστυχώς έχει χάσει τη διεθνή παρεμβατική και ενεργητική εξωτερική πολιτική της. Η μια αποτυχία μετά την άλλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι εξελίξεις σχετικά με το Τουρκολυβικό μνημόνιο και τη Μονή Σινά.

Εξαγγελλίες και διθύραμβοι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα, τη στιγμή που «αδυνατεί», εδώ και δύο χρόνια, να ποντίσει ένα καλώδιο στην Κάσο! Μεγάλα λόγια ακούγονται και για μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες, κάθετους διαδρόμους κλπ, αλλά το ερώτημα παραμένει. Ποιο το όφελος για την καθημερινότητα του πολίτη; Μειώθηκαν οι λογ/μοί ρεύματος, μειώθηκε η ακρίβεια; Ή όλα παραπέμπονται στο Μέλλον με πολλά «Θα» και στην καλή διάθεση των καρτέλ.

Οσον αφορά δε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση αντί για απαντήσεις στα προβλήματα, αυτοθαυμάζεται για τις δημοσκοπικές της επιτυχίες, ενώ η δημοκρατική αντιπολίτευση ερίζει για τη δεύτερη θέση! Την ίδια στιγμή ο θυμός της Κοινωνίας τροφοδοτεί και την ακροδεξιά, η οποία εμφανίζεται επιθετικά!

Μέσα σε αυτό το γκρίζο και περίεργο πολιτικό τοπίο απαιτείται μια δημοκρατική διέξοδος. Μια απάντηση που θα πείθει, θα εμπνέει και θα κινητοποιεί την Κοινωνία. Και το σημαντικό, μια πολιτική δύναμη χωρίς εξαρτήσεις από το παρελθόν και συμφέροντα, δημοκρατική και συμμετοχική, ανοικτή στην Κοινωνία, καθώς και σε όποια κριτική και κρίση. Μια πολιτική δύναμη που θα χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, Ανθρωπισμό με συγκεκριμένο ριζοσπαστικό Πρόγραμμα -απαντήσεις στα μείζονα θέματα, που απασχολούν την Κοινωνία.

Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έγινε το Συνέδριο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρo και το Συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών, στην Αθήνα. Ένα Συνέδριο, διαφορετικό, με θεματικές συζητήσεις, πλούσιο προβληματισμό, σεβασμό στη διαφορετική άποψη και κύρια με θέματα, που δύσκολα «ανοίγονται», όπως αυτοδιάθεση, προσωπικά δεδομένα, αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Η εικόνα του Συνεδρίου διέφερε από τα κλασικά συνέδρια των κομμάτων, με τους απέραντους μονολόγους και το χαοτικό κλίμα που συνήθως επικρατεί… Εισήγαγε έναν Νέο Πολιτικό Πολιτισμό, μια νέα σχέση Πολιτικής και Πολίτη! Ήταν όντως, το πιο πολιτικό Συνέδριο!

Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ήρθαν για να μείνουν! Με την είσοδό τους στη Βουλή στις επερχόμενες εκλογές, σεβόμενοι τη ψήφο των πολιτών, θα είναι μέρος της λύσης, πάντα βέβαια υπηρετώντας αξίες, όπως Δημοκρατία, Διαφάνεια, Δικαιοσύνη, Συμπερίληψη, Εθνική Αξιοπρέπεια. Τέρμα η διαφθορά, η ανισότητα, οι ασυλίες του πολιτικού συστήματος. Η ζωή των πολιτών στο Κέντρο μας!

Κλείνοντας, στη νέα αυτή εποχή που διανύουμε, με τις συσσωρευμένες δυσκολίες και κρίσεις που αντιμετωπίζει η Κοινωνία, καθίσταται αναγκαίο να αναθεωρήσουμε, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, να κάνουμε καινοτόμες τομές. Άλλωστε και ιστορικά, μεγάλα γεγονότα και επαναστάσεις προηγούμενων αιώνων ακολούθησαν εποχές μεγάλων δυσκολιών και συγκρούσεων (Γαλλική επανάσταση, Οκτωβριανή). Έτσι λοιπόν ακούγεται ιδιαίτερα επίκαιρη η ρήση του Ευριπίδη: «Οι πολύ δύσκολες καταστάσεις, φέρνουν μεγάλες αλλαγές»(Ιφιγένεια εν Ταύροις)

Χαρά Καφαντάρη

Πρώην Βουλευτής Δ Αθήνας

Μέλος Επιτροπής Πολιτικού Προγράμματος «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

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