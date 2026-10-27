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27.10.2026 07:35

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών – Ποιοι πάνε στα ATM το απόγευμα

27.10.2026 07:35
trapeza

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Ολοκληρώνονται σήμερα (27/10) το απόγευμα από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου, οι οποίες πραγματοποιούνται νωρίτερα από ότι συνήθως λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές ακολούθησαν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, οι συντάξεις των μη μισθωτών έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ των μισθωτών την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Όπως συμβαίνει όμως κάθε μήνα, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οπότε για τους μη μισθωτούς, τα χρήματα ήταν διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής (23/10), καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Αντίστοιχα, οι μισθωτοί θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους σήμερα (27/10) το απόγευμα, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Συντάξεις μισθωτών

Πιο αναλυτικά, οι σημερινές (27/10) πληρωμές αφορούν:

  • Συνταξιούχους ΙΚΑ
  • Συνταξιούχους Δημοσίου
  • Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ
  • ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ.

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 29 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 09:22
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