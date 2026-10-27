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27.10.2026 07:03

Πετρέλαιο: Πτωτικά κινούνται οι τιμές μετά τις διπλωματικές επαφές για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

27.10.2026 07:03
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credit: AP

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Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή περιορίζουν τις ανησυχίες των αγορών για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 66 σεντς ή 0,57%, στα 115,15 δολάρια το βαρέλι, στις 00:00 GMT.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 44 σεντς ή 0,43%, στα 101,32 δολάρια το βαρέλι.

Οι διπλωματικές επαφές περιορίζουν τις ανησυχίες

Η υποχώρηση των τιμών καταγράφεται καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για ενδεχόμενη επίλυση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, περιορίζοντας τις ανησυχίες για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Ωστόσο, το Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά σε υψηλό εξαμήνου, μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζουν οι διπλωματικές επαφές που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στην Τεχεράνη, όπου Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 09:24
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