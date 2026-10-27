Στεγαστική ασφυξία: Μικρά και παλιά σπίτια η αναγκαστική επιλογή για χιλιάδες ενοικιαστές σε όλη τη χώρα

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Η στεγαστική κρίση αποτυπώνεται πλέον όχι μόνο στο ύψος των ενοικίων, αλλά και στο μέγεθος και στην ηλικία των κατοικιών που μισθώνουν οι Έλληνες. Μικρά διαμερίσματα, παλιές πολυκατοικίες και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες συνθέτουν την εικόνα μιας αγοράς στην οποία η εξεύρεση προσιτής κατοικίας γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας της RE/MAX Ελλάς για το 2026 είναι αποκαλυπτικά: σχεδόν δύο στα τρία σπίτια που ενοικιάστηκαν έχουν επιφάνεια έως 75 τετραγωνικά μέτρα, ενώ περίπου οκτώ στα δέκα είναι ηλικίας άνω των 20 ετών. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Αττική, όπου το 90% των κατοικιών που μισθώθηκαν είναι άνω των 20 ετών, έναντι 85% το 2025. Αντίθετα, τα νεόδμητα ακίνητα, ηλικίας έως πέντε ετών, αντιπροσωπεύουν μόλις το 4% των μισθώσεων.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 35% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., ενώ ένα επιπλέον 28% αφορά διαμερίσματα από 51 έως 75 τ.μ. Συνολικά, δηλαδή, το 63% των μισθώσεων συγκεντρώνεται σε κατοικίες μικρού εμβαδού. Μπορεί το συγκεκριμένο ποσοστό να έχει υποχωρήσει από το 67% του 2025, ωστόσο εξακολουθεί να κυριαρχεί η επιλογή μικρότερων κατοικιών.

Το οικονομικό ζήτημα γίνεται ακόμη πιο εμφανές από τις προσδοκίες των ενοικιαστών. Σχεδόν ένας στους δύο πανελλαδικά αναζητά σπίτι με μηνιαίο μίσθωμα μεταξύ 501 και 800 ευρώ. Στην Αττική, μάλιστα, οκτώ στους δέκα ενδιαφερόμενους αναζητούν κατοικία σε αυτή την κατηγορία ενοικίου. Πρόκειται για ποσά που, ακόμη και χωρίς να υπολογιστούν οι λογαριασμοί ενέργειας και τα κοινόχρηστα, επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Στη Θεσσαλονίκη κυριαρχούν τα μικρά διαμερίσματα

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση μισθώσεων μικρών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, όπου το 71% αφορά ακίνητα έως 75 τ.μ. Πάντως, καταγράφεται υποχώρηση από το 81% του 2025, καθώς ενισχύεται η συμμετοχή των μεγαλύτερων διαμερισμάτων. Στην ίδια πόλη, το 82% των κατοικιών που μισθώθηκαν είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ τέσσερις στους δέκα ενδιαφερόμενους επιθυμούν ενοίκιο έως 500 ευρώ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, το 67% των μισθώσεων αφορά σπίτια έως 75 τ.μ., με το οικονομικό όριο να είναι ακόμη χαμηλότερο: τρεις στους τέσσερις ενοικιαστές αναζητούν κατοικία με μίσθωμα έως 500 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίφαση ανάμεσα στις προτιμήσεις των ενοικιαστών και στα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων κατοικιών. Πανελλαδικά, το 81% αναζητά ανακαινισμένο σπίτι, το 74% σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα και το 76% θέση στάθμευσης.

Στην Αττική, το ποσοστό όσων επιθυμούν ανακαινισμένο διαμέρισμα φτάνει στο 92%, ενώ το 83% θεωρεί σημαντική την πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, το 76% των ενοικιαστών πανελλαδικά δηλώνει αδιάφορο για την ενεργειακή κλάση του ακινήτου, παρότι οι ενεργειακές παρεμβάσεις μπορούν να περιορίσουν το κόστος θέρμανσης και ψύξης. Ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 52% αναζητά νέα κατοικία επειδή έληξε η προηγούμενη μίσθωσή του, ενώ μόλις το 17% λόγω δημιουργίας νέου νοικοκυριού.

Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας αγοράς στην οποία οι ενοικιαστές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές στεγαστικές τους ανάγκες και στις οικονομικές δυνατότητές τους. Και με το μεγαλύτερο μέρος των μισθώσεων να αφορά παλιές κατοικίες, η ανανέωση του στεγαστικού αποθέματος παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της ελληνικής κτηματαγοράς.

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