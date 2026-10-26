Ασφαλιστικές εισφορές: Νέες αυξήσεις από το 2027 για επαγγελματίες με περιορισμένες προσδοκίες για υψηλότερες συντάξεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ακόμη βαθύτερα στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν το χέρι από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς έρχεται νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Και μπορεί το επικρατέστερο σενάριο να προβλέπει αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό, αντί του ακριβότερου δείκτη μισθών, ωστόσο για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: περισσότερα χρήματα κάθε μήνα στον ΕΦΚΑ, χωρίς αντίστοιχη βελτίωση του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αύξηση αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 3,8%, έναντι 2,5% που εφαρμόστηκε το 2026. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με το ηπιότερο από τα δύο σενάρια που εξετάζονται, οι επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγαλύτερες επιβαρύνσεις από εκείνες της προηγούμενης χρονιάς.

Το υπουργείο Εργασίας φαίνεται να προσανατολίζεται σε νέα αναβολή της εφαρμογής του δείκτη μισθών, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις άνω του 4,5%. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που επρόκειτο να ενεργοποιηθεί από το 2025, αλλά έχει ήδη μετατεθεί δύο φορές και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει εκτός εφαρμογής και το 2027.

Το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει στους ασφαλισμένους της πρώτης κατηγορίας, όχι επειδή θα έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ευρώ, αλλά επειδή αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Με βάση το σενάριο αύξησης 3,8%, η μηνιαία εισφορά της πρώτης κατηγορίας θα ανέβει από τα 250,77 στα 260,30 ευρώ. Πρόκειται για πρόσθετη επιβάρυνση 9,53 ευρώ τον μήνα ή περίπου 114 ευρώ ετησίως.

Για όσους έχουν επιλέξει υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες, το κόστος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Ειδικότερα, οι εκτιμώμενες μηνιαίες εισφορές για το 2027 διαμορφώνονται ως εξής:

Πρώτη κατηγορία: Από 250,77 σε 260,30 ευρώ.

Από 250,77 σε 260,30 ευρώ. Δεύτερη κατηγορία: Από 300,93 σε 312,37 ευρώ.

Από 300,93 σε 312,37 ευρώ. Τρίτη κατηγορία: Από 360,63 σε 374,33 ευρώ.

Από 360,63 σε 374,33 ευρώ. Τέταρτη κατηγορία: Από 433,47 σε 449,94 ευρώ.

Από 433,47 σε 449,94 ευρώ. Πέμπτη κατηγορία: Από 519,45 σε 539,19 ευρώ.

Από 519,45 σε 539,19 ευρώ. Έκτη κατηγορία: Από 675,87 σε 701,55 ευρώ.

Έτσι, στην υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία η επιπλέον ετήσια επιβάρυνση θα ξεπεράσει τα 308 ευρώ. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται η εισφορά υπέρ ανεργίας των 10 ευρώ μηνιαίως, όπου αυτή προβλέπεται, ούτε τυχόν πρόσθετες εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ.

Τα ποσά παραμένουν εκτιμήσεις, καθώς η τελική αναπροσαρμογή θα εξαρτηθεί από τον δείκτη που θα επιλεγεί και το ποσοστό που θα οριστικοποιηθεί.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για το ασφαλιστικό σύστημα: η συντριπτική πλειονότητα των μη μισθωτών επιλέγει να πληρώνει τις χαμηλότερες δυνατές εισφορές, όχι απαραίτητα επειδή δεν ενδιαφέρεται για τη μελλοντική σύνταξή της, αλλά επειδή δεν αντέχει οικονομικά να καταβάλει περισσότερα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από περίπου 1,6 εκατομμύρια ασφαλισμένους επαγγελματίες και αγρότες, μόλις 400.000 επέλεξαν για το 2026 ασφαλιστική κατηγορία υψηλότερη της πρώτης.

Με άλλα λόγια, περίπου τρεις στους τέσσερις παραμένουν στην κατώτερη κατηγορία, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο μπορούν το σταθερό μηνιαίο κόστος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Για έναν μικρό επαγγελματία, μια αύξηση 10 ή 15 ευρώ μπορεί να μη φαίνεται ιδιαίτερα μεγάλη. Όταν όμως προστίθεται στα ενοίκια, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, στις φορολογικές υποχρεώσεις και στο αυξημένο λειτουργικό κόστος, αποτελεί ακόμη μία σταθερή επιβάρυνση που πρέπει να καλυφθεί ανεξάρτητα από τον τζίρο του μήνα.

Η παγίδα των χαμηλών συντάξεων

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στις εισφορές που θα πληρώσουν οι επαγγελματίες το 2027, αλλά και στις συντάξεις που θα λάβουν όταν ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο.

Η παραμονή επί πολλά χρόνια στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία περιορίζει το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ιδιαίτερα χαμηλές μελλοντικές αποδοχές.

Ακόμη και η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης δεν εξασφαλίζει από μόνη της μια ικανοποιητική σύνταξη, όταν οι εισφορές που έχουν καταβληθεί βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα.

Και εδώ εντοπίζεται το μεγάλο αδιέξοδο: οι επαγγελματίες επιλέγουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για να μπορέσουν να επιβιώσουν σήμερα, γνωρίζοντας ότι η επιλογή αυτή μπορεί να τους οδηγήσει σε σημαντικά χαμηλότερο εισόδημα αύριο.

Η νέα αύξηση των εισφορών έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την πραγματικότητα. Διότι το ασφαλιστικό πρόβλημα των μη μισθωτών δεν είναι μόνο πόσα χρήματα καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα, αλλά και τι σύνταξη μπορούν να περιμένουν έπειτα από δεκαετίες εργασίας.

Διαβάστε επίσης

PosoKanei.gov.gr: Πώς να γλιτώσετε σχεδόν 20 ευρώ σε ένα καλάθι με 31 προϊόντα



«Μας ενημέρωσαν από ΑΑΔΕ ότι θα κάνουν έλεγχο από Σεπτέμβριο – Αυτοί έχουν υπερκοριούς»: Η αποκαλυπτική συνομιλία για colpο grosso της Pizza Fan και τα ερωτήματα

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο», το μήνυμα στους Βρετανούς επενδυτές