Pizza Fan: Η κομπίνα με τις «κερασμένες» πίτσες και τα εκατομμύρια που χάνονταν από την Εφορία

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Μια πίτσα που ο πελάτης πλήρωνε κανονικά μπορούσε στα ηλεκτρονικά αρχεία να εμφανίζεται ως δωρεάν. Τα χρήματα έμπαιναν στο ταμείο, η παραγγελία παραδιδόταν, αλλά η πώληση δεν περνούσε απαραίτητα από την ταμειακή μηχανή. Αυτή είναι, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η βασική λειτουργία του μηχανισμού που φέρεται να είχε στηθεί στο δίκτυο της Pizza Fan, οδηγώντας σε απόκρυψη εσόδων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μία δεκαετία.

Η υπόθεση, που βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, αποκαλύπτει πώς μια συνηθισμένη εμπορική πρακτική, η προσφορά δωρεάν προϊόντων, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «παράθυρο» για τη συστηματική εξαφάνιση πωλήσεων από τα φορολογικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ. Η έρευνα καλύπτει την περίοδο από το 2016 έως το 2026, με τις αρχές να εξετάζουν τη λειτουργία ενός μηχανισμού που φέρεται να είχε ενσωματωθεί στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας.

Το κόλπο με το «κέρασμα»

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, για να αποκρύπτονται οι πωλήσεις, δεν χρειαζόταν απαραίτητα να διαγράφονται οι παραγγελίες από το σύστημα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ειδικό λογισμικό επέτρεπε σε επιλεγμένες συναλλαγές να ολοκληρώνονται με την ένδειξη «κέρασμα», χωρίς να εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη λιανικής.

Η δυνατότητα αυτή έχει κανονική επιχειρηματική χρήση. Μια πιτσαρία μπορεί να προσφέρει πραγματικά δωρεάν ένα προϊόν στον πελάτη της, στο πλαίσιο μιας προσφοράς ή μιας ενέργειας επιβράβευσης, εφαρμόζοντας τους προβλεπόμενους φορολογικούς κανόνες.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν το «δωρεάν» υπάρχει μόνο στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, ένας πελάτης παραγγέλνει πίτσες αξίας 25 ευρώ. Τις παραλαμβάνει, τις πληρώνει και η επιχείρηση εισπράττει κανονικά τα χρήματα. Εάν, όμως, η συναλλαγή καταχωριστεί ως κέρασμα, τα 25 ευρώ δεν εμφανίζονται ως κανονική πώληση.

Και εκεί βρίσκεται η ουσία του φερόμενου τεχνάσματος: η επιχείρηση εισέπραττε το πραγματικό τίμημα, αλλά για την Εφορία η συγκεκριμένη πώληση μπορούσε να μην υπάρχει.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο μηχανισμός λειτουργούσε επιλεκτικά, ώστε να μην εμφανίζουν όλες οι παραγγελίες την ίδια εικόνα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δινόταν στις πληρωμές με μετρητά, επειδή αυτές δεν αφήνουν το τραπεζικό αποτύπωμα που συνοδεύει μια συναλλαγή με κάρτα.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι περίπου μία στις τέσσερις πίτσες που πληρώνονταν με μετρητά μπορούσε να εμφανίζεται ως δωρεάν, ενώ η επιλογή αφορούσε κυρίως παραγγελίες μικρής αξίας, έως 40 ευρώ.

Δύο εικόνες για τον ίδιο τζίρο

Εάν επιβεβαιωθούν οι διαπιστώσεις των αρχών, το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργούνται ουσιαστικά δύο διαφορετικές εικόνες των οικονομικών συναλλαγών.

Η μία αφορούσε την πραγματική εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή τις παραγγελίες που παραδίδονταν στους καταναλωτές και τα χρήματα που εισπράττονταν.

Η δεύτερη ήταν εκείνη που προέκυπτε από τις αποδείξεις και τις φορολογικές καταχωρίσεις.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εικόνες αποτελούσε τον τζίρο που φέρεται να αποκρυβόταν.

Το γεγονός ότι το σύστημα διατηρούσε στοιχεία των παραγγελιών έχει ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, υπήρχε δυνατότητα παρακολούθησης των πραγματικών εισπράξεων και υπολογισμού των ποσών που δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές αρχές.

Με αυτόν τον τρόπο, ο φερόμενος μηχανισμός δεν εξυπηρετούσε απλώς τη μη έκδοση αποδείξεων, αλλά επέτρεπε και την εσωτερική παρακολούθηση των εσόδων που αποκρύπτονταν.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία για παραβάσεις της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ακολούθησε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ, που οδήγησε στην αστυνομική επιχείρηση της 22ας Οκτωβρίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Συνολικά συνελήφθησαν 23 πρόσωπα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικά αρχεία, υπολογιστές, πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια και κοσμήματα.

Οι αρχές ερευνούν επίσης τον τρόπο συγκέντρωσης και διακίνησης των χρημάτων που φέρεται να προέρχονταν από τις αδήλωτες συναλλαγές. Σύμφωνα με τα αστυνομικά στοιχεία, πραγματοποιούνταν ακόμη και μηνιαίες συναντήσεις για την παρακολούθηση της οικονομικής απόδοσης του μηχανισμού.

Τι απαντά η Pizza Fan

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Pizza Fan συνδέει την υπόθεση με τις εκτεταμένες εμπορικές προσφορές της αλυσίδας.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η εταιρεία διαθέτει διαχρονικά μεγάλο αριθμό δωρεάν προϊόντων, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση ως προς τον πραγματικό υπολογισμό του κύκλου εργασιών τόσο της ίδιας όσο και των συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Δηλώνει, επίσης, ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για κάθε έλεγχο.

Εδώ, ωστόσο, βρίσκεται και το βασικό ερώτημα της υπόθεσης: πόσες από τις πίτσες που εμφανίζονταν ως δωρεάν ήταν πραγματικά κερασμένες και πόσες είχαν πληρωθεί κανονικά από τους πελάτες;

Η απάντηση έχει καθοριστική σημασία για την τελική φορολογική αποτίμηση και την απόδοση ευθυνών.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες. Επηρεάζει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, πολλά από τα οποία λειτουργούν μέσω συμβάσεων franchise.

Αυτό σημαίνει ότι στο επιχειρηματικό μοντέλο εμπλέκονται διαφορετικές εταιρικές οντότητες και επιχειρηματίες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο να προσδιοριστεί ποιος είχε την ευθύνη για τις επίμαχες συναλλαγές και ποιος επωφελούνταν οικονομικά από αυτές.

Ταυτόχρονα, δημιουργείται αβεβαιότητα για χιλιάδες εργαζομένους. Σύμφωνα με την εταιρεία, το δίκτυο απασχολεί περισσότερα από 2.500 άτομα, ενώ η ΠΟΕΕΤ έχει ζητήσει μέτρα προστασίας των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων τους.

Δεν πρόκειται για δευτερεύουσα παράμετρο. Μια υπόθεση φοροδιαφυγής τέτοιου μεγέθους μπορεί να έχει επιπτώσεις πολύ πέρα από τα πρόσωπα που ενδέχεται να αποδειχθεί ότι συμμετείχαν στον παράνομο μηχανισμό.

Το ερώτημα που μένει για την Εφορία

Πέρα από την πορεία της δικαστικής έρευνας, υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Εφόσον πράγματι ο μηχανισμός λειτουργούσε από το 2016, πώς ήταν δυνατόν να αποκρύπτονται επί σειρά ετών τόσο μεγάλα ποσά χωρίς να εντοπίζονται οι αποκλίσεις;

Η υπόθεση αναδεικνύει τα όρια των φορολογικών ελέγχων όταν η εικόνα των πραγματικών πωλήσεων διαμορφώνεται από ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο μπορεί να διαφοροποιεί τις εμπορικές συναλλαγές από εκείνες που τελικά εμφανίζονται στα φορολογικά παραστατικά.

Τα 150 εκατ. ευρώ που αναφέρουν οι αρχές δεν αποτελούν ετήσιο τζίρο της Pizza Fan, αλλά εκτίμηση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης σε βάθος δεκαετίας, από συναλλαγές στο δίκτυο που ερευνάται.

Η τελική επιβεβαίωση των ποσών και η απόδοση ποινικών ευθυνών ανήκουν στη Δικαιοσύνη.

Εκείνο που προκύπτει ήδη από την έρευνα είναι ότι η δυνατότητα καταχώρισης ενός προϊόντος ως δωρεάν μπορεί, εφόσον χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, να εξελιχθεί σε μηχανισμό απόκρυψης εσόδων. Και στην περίπτωση της Pizza Fan, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το κόστος για το Δημόσιο μετριέται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

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