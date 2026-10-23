Airbnb: 4.450 λιγότερες καταχωρίσεις στην Ελλάδα – Οι περιορισμοί, οι μεταβιβάσεις και οι υποχρεώσεις «φρενάρουν» τους ιδιοκτήτες ακινήτων

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Φέρνουν αποτέλεσμα τα μέτρα της κυβέρνησης για την ανάσχεση της επέκτασης της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, τύπου airbnb, με ενδεικτικό ότι οι ενεργές καταχωρίσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 3% και ειδικά στην Αθήνα καταγράφουν μείωση κατά 29,2% τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία διαπιστώνεται ότι οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% τον Σεπτέμβριο, αν και οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7% και οι καταχωρήσεις μειώθηκαν επίσης κατά 3% ως αποτέλεσμα των μέτρων για τον περιορισμό της άναρχης ανάπτυξης της αγοράς.

Ειδικά στην Αθήνα, από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, τα έσοδα της αγοράς airbnb αυξήθηκαν κατά 56,3%, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 10%, το ADR (μέση ημερήσια τιμή) μειώθηκε κατά 1,2%, το RevPAR (έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο) αυξήθηκε κατά 7,9% και οι ενεργές καταχωρίσεις μειώθηκαν κατά 29,2%.

Στοιχεία της AirDNA δείχνουν ότι η αγορά βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στην Αθήνα είχε 13.820 ενεργές καταχωρίσεις τον Σεπτέμβριο του 2026. Πρόκειται για μείωση πάνω από 29% σε 12μηνη βάση.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά για την κατάσταση στην επικράτεια όπου ο αριθμός των ενεργών καταχωρήσεων στην πλατφόρμα της Airbnb και άλλων πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κυμαίνεται χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα.

Μείωση κατά 4.450 ακίνητα σε δύο χρόνια

Μείωση διαπιστώνει και η Τράπεζα της Ελλάδος στα στοιχεία της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα καταλύματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης τον Μάρτιο του 2026 ήταν 203.122, μειωμένα κατά 2,1% ή κατά 4.450 ακίνητα έναντι του 2024 που ήταν 207.572.

Σε αυτό συνέβαλαν τα κυβερνητικά μέτρα για την ανάσχεση της επέκτασης της συγκεκριμένης αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι εφαρμόζεται «πάγωμα» για εγγραφές νέων ακινήτων στο Μητρώο στο 1ο, το 2ο και το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αθήνας καθώς και στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

Περιορισμούς εισάγει και η διαδικασία πωλήσεων, γονικών παροχών και δωρεών. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση παραβίασης του γεωγραφικού περιορισμού προβλέπεται πρόστιμο στο 50% του εισοδήματος από το ακίνητο, με ελάχιστο ποσό τις 20.000 ευρώ.

Επίσης, σε περίπτωση υποτροπής και νέας παράβασης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, η κύρωση φτάνει στο σύνολο των εισπραχθέντων μισθωμάτων, με κατώτατο όριο τις 40.000 ευρώ.

Περιορισμοί ισχύουν επίσης για την είσοδο στην αγορά. Για τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τουλάχιστον τρία ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση, η δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως επιχειρηματική και υπάγεται σε ΦΠΑ 13%.

Επιβάλλεται επίσης τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση ανά ημερήσια χρήση και ανά ακίνητο ενώ έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο με τις προδιαγραφές για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωση (πρόβλεψη για χώρους κύριας χρήσης, φυσικός φωτισμός, αερισμός και κλιματισμός, ασφάλιση αστικής ευθύνης κ.ο.κ.).

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