Ακίνητα: Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά την επιβράδυνση – Πού εκτοξεύονται ενοίκια και πωλήσεις

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Η αγορά κατοικίας μπορεί να εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, ωστόσο για χιλιάδες νοικοκυριά η απόκτηση στέγης παραμένει ολοένα δυσκολότερη υπόθεση. Οι τιμές πώλησης εξακολουθούν να αυξάνονται, τα ενοίκια σε πολλές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καταγράφουν νέες ανατιμήσεις και οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές αναγκάζονται να αναζητούν ολοένα μεγαλύτερη τραπεζική χρηματοδότηση για να αποκτήσουν ακίνητο.

Τα στοιχεία του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία, ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης περιορίζεται αισθητά σε σχέση με πέρυσι. Από την άλλη, σε συγκεκριμένες περιοχές οι ανατιμήσεις ξεπερνούν ακόμη και το 20%, ενώ στα ενοίκια καταγράφονται αυξήσεις που φτάνουν το 30%. Το αποτέλεσμα είναι ότι η επιβράδυνση της ανόδου δεν μεταφράζεται σε ουσιαστική ανακούφιση για όσους αναζητούν κατοικία.

Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών SPI του Spitogatos, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε πανελλαδικά κατά 5,7% το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 10% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στην αγορά ενοικίασης η εικόνα εμφανίζεται διαφορετική, καθώς σε επίπεδο χώρας οι μέσες ζητούμενες τιμές παρέμειναν σταθερές σε σχέση με πέρυσι, όταν είχαν καταγράψει άνοδο 7,2%. Ωστόσο, η πανελλαδική σταθεροποίηση κρύβει σημαντικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις.

Στην Αττική, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 5%, έναντι 8,8% πέρυσι, ενώ τα ενοίκια σημείωσαν επίσης άνοδο 5%, ελαφρώς υψηλότερη από το 4,8% του προηγούμενου έτους.

Ανάλογη είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 6,7%, έναντι 11% πέρυσι, και οι τιμές ενοικίασης κατά 5,3%, έναντι 7,7%. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την επιβράδυνση των ανατιμήσεων, οι δύο μεγαλύτερες αστικές αγορές εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους υποψήφιους αγοραστές και ενοικιαστές. Πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία αφορούν τις ζητούμενες τιμές των αγγελιών και όχι απαραίτητα τα ποσά στα οποία ολοκληρώνονται οι αγοραπωλησίες ή υπογράφονται τα μισθωτήρια συμβόλαια.

Βουλιαγμένη: Στα 7.442 ευρώ το τετραγωνικό

Το χάσμα μεταξύ ακριβών και οικονομικότερων περιοχών παραμένει εντυπωσιακό.

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας διατηρούν την πρωτιά στην αγορά κατοικίας σε επίπεδο χώρας, με μέση ζητούμενη τιμή 4.257 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν οι Κυκλάδες με 4.091 ευρώ, ενώ στις ακριβότερες περιοχές περιλαμβάνονται επίσης τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Λευκάδα και τα Χανιά. Η Βουλιαγμένη εξακολουθεί να αποτελεί την ακριβότερη περιοχή της Αττικής, με τη μέση ζητούμενη τιμή να διαμορφώνεται στα 7.442 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πρακτικά, για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, η ζητούμενη τιμή φτάνει περίπου τις 595.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται φόροι και λοιπά έξοδα αγοράς. Ακολουθούν η Βούλα με 6.389 ευρώ ανά τετραγωνικό, το Ελληνικό με 5.849 ευρώ, η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό. Στον αντίποδα, η Καστοριά παραμένει η οικονομικότερη περιοχή της χώρας για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή μόλις 577 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακολουθούν η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Κιλκίς και η Καρδίτσα. Στην Αττική, τις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές εμφανίζει ο Βαρνάβας, με 1.448 ευρώ ανά τετραγωνικό, και ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, οι Αχαρνές, το Πέραμα και τα Πατήσια.

Ενοίκια: Έως 1.792 ευρώ για διαμέρισμα 80 τετραγωνικών

Ακόμη πιο δύσκολη εμφανίζεται η κατάσταση για τους ενοικιαστές που αναζητούν σπίτι σε περιοχές υψηλής ζήτησης.

Στα Νότια Προάστια της Αθήνας η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται στα 13,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στον Δήμο Αθηναίων και στις Κυκλάδες φτάνει τα 12,2 ευρώ. Η Βουλιαγμένη βρίσκεται και εδώ στην πρώτη θέση, με 22,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων στη συγκεκριμένη περιοχή εμφανίζει ενδεικτικό μηνιαίο ζητούμενο ενοίκιο 1.792 ευρώ. Στο Κολωνάκι – Λυκαβηττό και στο Παλαιό Ψυχικό η μέση τιμή φτάνει τα 18 ευρώ ανά τετραγωνικό, που αντιστοιχεί σε 1.440 ευρώ τον μήνα για αντίστοιχη κατοικία. Στις ακριβότερες περιοχές συγκαταλέγονται επίσης η Βούλα και η Γλυφάδα.

Στον αντίποδα, ο Άγιος Στέφανος καταγράφει τη χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης στην Αττική, στα 6,7 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ακολουθούν το Καματερό, το Πέραμα, οι Αχαρνές και το Κρυονέρι. Σε πανελλαδικό επίπεδο, το Κιλκίς εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης, στα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αυξήσεις έως 25,7% στα ενοίκια της Αττικής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές στις οποίες οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο μέσα σε έναν χρόνο.

Στην αγορά κατοικίας της Αττικής, τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στις ζητούμενες τιμές πώλησης καταγράφει η Νέα Φιλαδέλφεια με 23,4%. Ακολουθούν η Δροσιά με 22,9% και η Νέα Πεντέλη με 21,3%, ενώ στην πρώτη πεντάδα περιλαμβάνονται η Δάφνη και η Νέα Ιωνία.

Στην ενοικίαση, η μεγαλύτερη ανατίμηση εντοπίζεται στην Καισαριανή, όπου οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 25,7% μέσα σε έναν χρόνο.

Ακολουθούν το Νέο Ψυχικό με 21,8% και το Κέντρο της Αθήνας με 19,1%, ενώ σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν στο Νέο Φάληρο και στην Αρτέμιδα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις δεν περιορίζονται πλέον στις παραδοσιακά ακριβές περιοχές της πρωτεύουσας, αλλά επεκτείνονται και σε γειτονιές που αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα πιο προσιτές επιλογές.

Θεσσαλονίκη: Άνοδος 30,5% στα ενοίκια της Επανομής

Στη Θεσσαλονίκη, η Καλαμαριά παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 3.243 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν το Κέντρο με 3.075 ευρώ, η Χαριλάου με 3.000 ευρώ, η Πυλαία και η Τούμπα. Για την ενοικίαση κατοικίας, την υψηλότερη μέση τιμή εμφανίζει η περιοχή Βαρδάρης – Λαχανόκηποι με 12,5 ευρώ ανά τετραγωνικό, έναντι 12 ευρώ στο Κέντρο. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται επίσης οι 40 Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια, η Άνω Πόλη και η Ξηροκρήνη – Παναγία Φανερωμένη.

Αντίθετα, η Μυγδονία αποτελεί την οικονομικότερη περιοχή για αγορά, με 938 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ ακολουθούν η Καλλιθέα με 1.000 ευρώ, τα Βασιλικά, ο Χορτιάτης και ο Εχέδωρος.

Στα ενοίκια, ο Χορτιάτης εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή, στα 5,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν τα Πεύκα, η Μίκρα, το Ωραιόκαστρο και τα Βασιλικά.Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης καταγράφηκαν στο Ωραιόκαστρο με 27,2%, στην Ξηροκρήνη – Παναγία Φανερωμένη με 26,6% και στα Σφαγεία – Ιχθυόσκαλα με 24,8%. Στην ενοικίαση, η Επανομή κατέγραψε αύξηση 30,5%, τη μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη, ενώ ακολουθούν η Μενεμένη με 22,6% και ο Βαρδάρης – Λαχανόκηποι με 20,4%.

Στεγαστικά δάνεια: Οι αγοραστές ζητούν περισσότερα από τις τράπεζες

Μία ακόμη πλευρά της στεγαστικής πίεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία της IMS-FC, στρατηγικού συνεργάτη του Spitogatos. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών οδηγεί τους ενδιαφερόμενους αγοραστές στην αναζήτηση υψηλότερης τραπεζικής χρηματοδότησης, καθώς η ίδια συμμετοχή που απαιτείται για την αγορά κατοικίας γίνεται ολοένα μεγαλύτερη σε απόλυτα ποσά. Ο δείκτης Loan to Value (LTV), που αποτυπώνει το ποσοστό της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου το οποίο καλύπτεται από το στεγαστικό δάνειο, αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες χρηματοδότησης. Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα δάνεια από 100.000 έως 150.000 ευρώ, όπου ο μέσος δείκτης έφτασε το 81,6%, από 72,6% πέρυσι. Πρόκειται για αύξηση εννέα ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν χρόνο. Στα στεγαστικά δάνεια άνω των 100.000 ευρώ, ο δείκτης LTV κυμαίνεται πλέον μεταξύ 80,2% και 82,8%, ενώ στα μικρότερα δάνεια, έως 50.000 ευρώ, διαμορφώνεται στο 66,7%, από 64,2% το προηγούμενο έτος. Αυτό σημαίνει ότι για την αγορά κατοικίας εκτιμημένης αξίας 150.000 ευρώ, με χρηματοδότηση 81,6%, ο αγοραστής χρειάζεται περίπου 27.600 ευρώ από δικά του κεφάλαια, επιπλέον των εξόδων αγοράς. Μάλιστα, ανάλογα με το πιστοληπτικό προφίλ του δανειολήπτη και το τραπεζικό πρόγραμμα, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90% της εκτιμημένης αξίας.

Τι δείχνουν οι εγκρίσεις και τα επιτόκια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IMS-FC, μεγάλο ποσοστό των αιτήσεων που διαχειρίζεται εγκρίνεται για ολόκληρο το ποσό που έχει ζητηθεί.Στα δάνεια από 70.000 έως 100.000 ευρώ, το σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 95,5%, ενώ στα δάνεια έως 50.000 ευρώ φτάνει το 92,3%. Στις μεγαλύτερες κατηγορίες χρηματοδότησης, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 80,6% και 88,5%.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ποσοστά αφορούν τις αιτήσεις που έχουν περάσει από τη διαδικασία προελέγχου και προετοιμασίας του μεσίτη πιστώσεων και δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του συνόλου των αιτήσεων στεγαστικών δανείων στις ελληνικές τράπεζες. Η μέση απόκλιση μεταξύ του ποσού που ζητείται και εκείνου που εγκρίνεται παραμένει περιορισμένη. Στα δάνεια από 70.000 έως 100.000 ευρώ φτάνει μόλις το 0,9%, ενώ σε καμία κατηγορία δεν ξεπερνά το 3,9%.

Παράλληλα, οι δανειολήπτες στρέφονται κυρίως σε προγράμματα με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο.Τα συγκεκριμένα δάνεια αντιστοιχούν στο 68,8% έως 95,1% των χρηματοδοτήσεων, ανάλογα με το ύψος του δανείου. Αντίθετα, τα δάνεια με αποκλειστικά κυμαινόμενο επιτόκιο δεν ξεπερνούν το 1,9% σε καμία κατηγορία.

Το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει παρά τη μείωση του ρυθμού ανατιμήσεων

Η συνολική εικόνα της αγοράς αναδεικνύει μία βασική αντίφαση: οι τιμές ανεβαίνουν με χαμηλότερο ρυθμό, αλλά η πρόσβαση στην κατοικία δεν γίνεται απαραίτητα ευκολότερη.

Για ένα νοικοκυριό που δεν διαθέτει σημαντικές αποταμιεύσεις, η αγορά ακινήτου απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, όσοι δεν μπορούν να αγοράσουν παραμένουν στην ενοικίαση, αντιμετωπίζοντας υψηλές τιμές σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι ανατιμήσεις συνεχίζονται τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση κατοικίας.Επομένως, η υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των ζητούμενων τιμών δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι η στεγαστική κρίση αποκλιμακώνεται. Για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές και ενοικιαστές, το κρίσιμο μέγεθος παραμένει η σχέση ανάμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα και στο πραγματικό κόστος στέγασης. Και σε αυτή τη σχέση, η πίεση εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

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