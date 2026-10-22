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22.10.2026 11:27

Συντάξεις: «Κλέβουν» τις αυξήσεις μέσω της προσωπικής διαφοράς, καταγγέλλει το ΕΝΔΙΣΥ

22.10.2026 11:27
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  • Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων καταγγέλλει την κυβέρνηση για τον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις συντάξεις από το 2027.
  • Η ένσταση εστιάζει στο γεγονός ότι οι αυξήσεις θα υπολογίζονται μόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, εξαιρώντας την προσωπική διαφορά που διατηρούν 506.000 συνταξιούχοι.
  • Το Δίκτυο υποστηρίζει ότι ο περιορισμός αυτός οδηγεί σε χαμηλότερες αυξήσεις από τις προσδοκώμενες για τους δικαιούχους της προσωπικής διαφοράς.
  • Παράλληλα, το ΕΝΔΙΣΥ επισημαίνει την αντίφαση της φορολόγησης της προσωπικής διαφοράς, ζητώντας από την κυβέρνηση διευκρινίσεις για το πραγματικό ύψος των αυξήσεων.

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Για «αλχημείες» με την προσωπική διαφορά και περικοπή των προσδοκώμενων αυξήσεων του 2027 καταγγέλλει την κυβέρνηση το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις εξαγγελίες περί κατάργησής της παραμένει μια κρίσιμη εξαίρεση: η αύξηση δεν θα υπολογίζεται στο σύνολο της κύριας σύνταξης, αλλά μόνο στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής, αφήνοντας εκτός την προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, το ζήτημα αφορά περισσότερους από 506.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, χωρίς όμως το συγκεκριμένο τμήμα του εισοδήματός τους να αναπροσαρμόζεται με την ετήσια αύξηση.

Το Δίκτυο κάνει λόγο για «πραγματική κοροϊδία», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προβάλλει την κατάργηση του συμψηφισμού από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς να αποσαφηνίζει επαρκώς τη βάση πάνω στην οποία θα υπολογίζονται οι αυξήσεις.

Η κρίσιμη διάκριση είναι ότι άλλο η κατάργηση του συμψηφισμού της αύξησης με την προσωπική διαφορά και άλλο η χορήγηση αύξησης πάνω σε ολόκληρο το καταβαλλόμενο ποσό. Στην πρώτη περίπτωση, ο συνταξιούχος μπορεί να δει περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό του, αλλά λιγότερα από όσα θα προέκυπταν εάν αναπροσαρμοζόταν και η προσωπική διαφορά.

Πώς μένει εκτός αύξησης ένα μέρος της σύνταξης

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς που θα εξακολουθούν να διατηρούν οι δικαιούχοι το 2027. Ο υπολογισμός της αύξησης μόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, με την προσωπική διαφορά να παραμένει «παγωμένη», αποτελεί και το αντικείμενο της δημόσιας αντιπαράθεσης για τις αυξήσεις της επόμενης χρονιάς.

Με ποσοστό αύξησης 2,8%, το οποίο χρησιμοποιεί στους υπολογισμούς του το ΕΝΔΙΣΥ, η διαφορά μεταξύ αύξησης στο σύνολο της σύνταξης και αύξησης χωρίς την προσωπική διαφορά διαμορφώνεται ως εξής:

Προσωπική διαφοράΜηνιαία αύξηση που δεν προκύπτειΕτήσια διαφορά
100 ευρώ2,80 ευρώ33,60 ευρώ
200 ευρώ5,60 ευρώ67,20 ευρώ
300 ευρώ8,40 ευρώ100,80 ευρώ
400 ευρώ11,20 ευρώ134,40 ευρώ
500 ευρώ14,00 ευρώ168,00 ευρώ

Τα ποσά αυτά αποτυπώνουν μικρότερη αύξηση σε σχέση με την αναπροσαρμογή ολόκληρης της σύνταξης, όχι ισόποση περικοπή της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης.

Το ΕΝΔΙΣΥ υπολογίζει μέση ετήσια διαφορά 100,80 ευρώ στα πέντε παραδείγματα που παραθέτει. Πρόκειται, ωστόσο, για τον απλό μέσο όρο των συγκεκριμένων ενδεικτικών περιπτώσεων και όχι για τεκμηριωμένη μέση απώλεια όλων των δικαιούχων. Για προσωπική διαφορά 200 ευρώ, την οποία το Δίκτυο αναφέρει ως μέσο ποσό, η αντίστοιχη ετήσια διαφορά από τη μη εφαρμογή αύξησης 2,8% είναι 67,20 ευρώ.

«Εκτός αύξησης, αλλά κανονικά στη φορολογία»

Το δεύτερο σκέλος της καταγγελίας αφορά τη φορολογική μεταχείριση. Το ΕΝΔΙΣΥ επισημαίνει ότι η προσωπική διαφορά προσμετράται κανονικά στο φορολογητέο συνταξιοδοτικό εισόδημα, παρότι εξαιρείται από τη βάση υπολογισμού της αύξησης.

Με αυτό το σκεπτικό ζητά να εξαιρεθεί και από τη φορολόγηση, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει διαφορετικά το ίδιο ποσό ανάλογα με το αν πρόκειται να χορηγήσει αύξηση ή να εισπράξει φόρο.

Το Δίκτυο επικαλείται εκτίμηση φορολογικής επιβάρυνσης 39 ευρώ τον μήνα ή 468 ευρώ τον χρόνο, για προσωπική διαφορά 200 ευρώ. Η εκτίμηση αυτή, πάντως, δεν συνοδεύεται στην ανακοίνωση από αναλυτικές φορολογικές παραδοχές και δεν μπορεί να θεωρηθεί ενιαία επιβάρυνση για κάθε συνταξιούχο, καθώς ο φόρος εξαρτάται από το συνολικό εισόδημα και τα προσωπικά φορολογικά δεδομένα.

«Μπορεί να είναι νόμιμο, κύριοι της κυβέρνησης, αλλά δεν είναι ηθικό», τονίζει το ΕΝΔΙΣΥ, ζητώντας καθαρές απαντήσεις για το πραγματικό ύψος των αυξήσεων και τη μεταχείριση της προσωπικής διαφοράς.

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