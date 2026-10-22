Πετρέλαιο θέρμανσης: Η εικονική «ανακούφιση» των 1,564€ που καταβροχθίζει έναν ολόκληρο μισθό

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Με τη χειμερινή περίοδο να ξεκινά και τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται στα 1,564 ευρώ ανά λίτρο, η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει την κατάσταση ως «συγκρατημένη» ή «ανακουφιστική» προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Το να βαφτίζεται «επιτυχία» μια τιμή που κινείται στα 1,55 με 1,60 ευρώ —δηλαδή 40% έως 50% ακριβότερη σε σύγκριση με την περσινή αφετηρία των 1,10 ευρώ— αποτελεί επικοινωνιακό ελιγμό. Το πραγματικό κριτήριο για το αν ένα αγαθό είναι ακριβό ή φθηνό δεν είναι ο απόλυτος αριθμός στην αντλία, αλλά η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και το ποσοστό του μισθού που καλείται να καταβάλει για να ζεστάνει το σπίτι του.

Το σοκ των 1.000 λίτρων: Απαιτείται το 104,5% του μέσου μισθού

Για να αποτυπωθεί το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης, αρκεί να υπολογίσει κανείς το κόστος μιας βασικής παραγγελίας 1.000 λίτρων πετρελαίου, ποσότητα απαραίτητη για τη στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών ενός νοικοκυριού κατά τη διάρκεια του χειμώνα:

Στην Ελλάδα, τα 1.000 λίτρα κοστίζουν 1.564 ευρώ. Με τον μέσο μηνιαίο μικτό μισθό πλήρους απασχόλησης (σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat) να βρίσκεται στα 1.496 ευρώ, μια και μόνο παραγγελία καυσίμου ξεπερνά κατά 4,5% έναν ολόκληρο μηνιαίο μισθό (104,5%).

Η σύγκριση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα αποκαλύπτει τη χαοτική απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης:

Στη Γερμανία, η ίδια ποσότητα καυσίμου απορροφά μόλις το 37,9% του μέσου μηνιαίου μισθού (1.698€ κόστος έναντι 4.483€ μισθού).

Στο Βέλγιο, το κόστος αντιστοιχεί στο 32,1% του μισθού (1.597€ κόστος έναντι 4.969€ μισθού).

Στην Κύπρο, παρά την υψηλότερη τιμή ανά λίτρο, το κόστος περιορίζεται στο 72,9% του μισθού (1.678€ κόστος έναντι 2.301€ μισθού).

Στο Λουξεμβούργο, τα 1.000 λίτρα αντιστοιχούν μόλις στο 22,2% του μηνιαίου εισοδήματος (1.536€ κόστος έναντι 6.914€ μισθού).

Χασματική απόκλιση στους μισθούς – Η ρίζα της ακρίβειας

Η αιτία για την οποία το πετρέλαιο θέρμανσης «διαλύει» τον οικογενειακό προϋπολογισμό στην Ελλάδα συμπυκνώνεται στην ισχνή αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων.

Ο μέσος μικτός μισθός στην Ελλάδα είναι:

35% χαμηλότερος από αυτόν της Κύπρου.

από αυτόν της Κύπρου. 67% χαμηλότερος από αυτόν της Γερμανίας.

από αυτόν της Γερμανίας. 70% χαμηλότερος από αυτόν του Βελγίου.

από αυτόν του Βελγίου. 78% χαμηλότερος από αυτόν του Λουξεμβούργου.

Την ίδια στιγμή, τα νεότερα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών βρίσκεται 22,3% χαμηλότερα σε σχέση με το 2010, την ώρα που στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώθηκε αύξηση κατά 25,4%. Παράλληλα, το 87,1% των πολιτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των μηνιαίων υποχρεώσεών του —τη χειρότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Έτσι, λοιπόν, όσο κι αν η κυβερνητική ρητορική προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση συγκρίνοντας μεμονωμένα αριθμητικά δεδομένα, η πραγματικότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι αμείλικτη. Όταν μια βασική ανάγκη, όπως η θέρμανση, απαιτεί περισσότερα χρήματα από όσα βγάζει ένας εργαζόμενος σε έναν ολόκληρο μήνα, η ακρίβεια δεν είναι απλώς ένα στατιστικό μέγεθος, αλλά μια διαρκής κοινωνική κρίση που στερεί από τους πολίτες τα στοιχειώδη.

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