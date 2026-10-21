Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent, με άνοδο 10% τον Οκτώβριο – Σε τροχιά για τα 90 ευρώ το φυσικό αέριο

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Διχάζουν την αγορά οι αντικρουόμενες πληροφορίες αναφορικά με τη διπλωματική πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent να οδεύει πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη να ενισχύεται σε ποσοστό πάνω από 2% στη συνεδρίαση της Τετάρτης (21.10.2026).

Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν -με το Βrent να διαπραγματεύεται στην περιοχή των 110-111 δολαρίων το βαρέλι και το WTI γύρω στα 100 δολάρια- μετά από απότομη πτώση στην χθεσινή συνεδρίαση, όταν ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, συναντήθηκε με ανώτερους Ιρανούς διπλωματικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη, προκειμένου να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ και την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, διπλωμάτης που συμμετείχε στις συνομιλίες διέψευσε τις αναφορές περί επικείμενης συμφωνίας, επιβεβαιώνοντας πάντως ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης συνεχίζονται.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει άνοδο άνω του 10% αυτόν τον μήνα, καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών που εμπλέκουν τη Σαουδική Αραβία και τις δυνάμεις των Χούτι (οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν), καθώς και τη Ρωσία και την Ουκρανία– αύξησε περαιτέρω τους κινδύνους για τον εφοδιασμό.

Επιπλέον, τουλάχιστον 18 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Παρά τους κινδύνους αυτούς, οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί, φτάνοντας περίπου στο 80% των προπολεμικών επιπέδων.

Στα 87 ευρώ/MWh διαπραγματεύεται το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σημειώνουν ισχυρή άνοδο πάνω από 2% στις συναλλαγές της Τετάρτης (21.10.2026) φτάνοντας στα επίπεδα των 87 ευρώ ανά MWh.

Πρόκειται για τα υψηλά επίπεδα πολλών ετών, μετά από πτώση άνω του 3% κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι traders αξιολογούσαν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η χθεσινή υποχώρηση σημειώθηκε κατόπιν ανεπιβεβαίωτων αναφορών ότι το Κατάρ και το Πακιστάν υπέβαλαν νέα πρόταση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, διπλωμάτης που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας δεν ευσταθούν.

Έτσι, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν υπερδιπλάσιες σε σχέση με τα επίπεδα προ της σύγκρουσης, εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών στις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο και ασυνήθιστα χαμηλών αποθεμάτων.

Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες σε ποσοστό 74,62%, το χαμηλότερο εποχικό επίπεδο από τότε που άρχισε η τήρηση σχετικών στοιχείων το 2009.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, όπου τα επίπεδα αποθεμάτων βρίσκονται μόλις πάνω από το 61,19%. Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση για LNG από την Ασία αυξάνει τον κίνδυνο εντονότερου ανταγωνισμού για τα φορτία, καθώς πλησιάζει ο ψυχρότερος καιρός.

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