Τρόφιμα: Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων που απειλεί να γονατίσει εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο

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Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα απειλεί να πλήξει εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο, με τις πολεμικές συγκρούσεις, την εκτίναξη του κόστους μεταφορών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα να δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τις τιμές των βασικών αγαθών. Οι πιέσεις που ήδη καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ενδέχεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, μεταφέροντας το βάρος στους καταναλωτές και κυρίως στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Τα πρώτα σημάδια είναι ήδη ορατά. Οι τιμές του σιταριού έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από την αρχή του 2026, ενώ το ρύζι σε βασικές εξαγωγικές αγορές της Ασίας καταγράφει ανατιμήσεις 10% έως 13%.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης τιμών τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) έφθασε τον Σεπτέμβριο στις 136 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022.

Οι αυξήσεις περνούν στα ράφια

Η κατάσταση είναι ήδη ιδιαίτερα πιεστική σε αρκετές χώρες. Στην Αίγυπτο, το μη επιδοτούμενο ψωμί έχει ακριβύνει κατά περίπου 25% από τον Ιούλιο, ενώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το μαγειρικό λάδι καταγράφει αυξήσεις της τάξης του 40%.

Στην Ινδία, οι τιμές βασικών προϊόντων, όπως η ζάχαρη, τα κρεμμύδια και τα όσπρια, αυξήθηκαν πάνω από 10% μέσα σε έναν μήνα. Στην Ινδονησία, το ρύζι έχει φθάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς οι ανησυχίες για καθυστερημένες βροχοπτώσεις επηρεάζουν τις προσδοκίες για την παραγωγή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε περίπου μία στις πέντε χώρες που εξετάστηκαν οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται ταχύτερα από τον γενικό πληθωρισμό.

Πίσω από το νέο κύμα ακρίβειας βρίσκονται πολλαπλές πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι συγκρούσεις στη Μαύρη Θάλασσα δυσχεραίνουν τις εξαγωγές σιτηρών, ενώ η ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα αναγκάζει εμπορικά πλοία να ακολουθούν μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές.

Σε ορισμένα δρομολόγια μεταφοράς σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Νοτιοανατολική Ασία, τα ναύλα έχουν αυξηθεί περίπου 50%.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών των καυσίμων και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργεί το φαινόμενο Ελ Νίνιο, καθώς η ξηρασία απειλεί τις καλλιέργειες σε περιοχές της Ασίας.

Ο λογαριασμός έρχεται το 2027

Ο επικεφαλής οικονομικός αναλυτής του FAO, Μάξιμο Τορέρο, προειδοποιεί ότι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν προς το τέλος του 2026 και να συνεχιστούν μέσα στο 2027.

Η ανησυχία εντείνεται καθώς τα αποθέματα τροφίμων, που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως ανάχωμα απέναντι στις αναταράξεις, προσφέρουν πλέον μικρότερα περιθώρια προστασίας.

Το πρόβλημα αφορά και τις βιομηχανίες τροφίμων, οι οποίες σταδιακά ανανεώνουν συμβόλαια προμήθειας πρώτων υλών με υψηλότερες τιμές.

Για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα όσα διαθέτουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για διατροφή, μια νέα περίοδος ανατιμήσεων σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και όσο οι διεθνείς αναταράξεις συνεχίζονται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος η ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια.

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