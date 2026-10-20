Ακρίβεια: Αύξηση 123% στην τιμή του ρεύματος προκαλεί «τσουνάμι» – Κόβει την ανάσα στο brent των 110 δολαρίων ανά βαρέλι

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Με ένα νέο κύμα ενεργειακών ανατιμήσεων βρίσκονται αντιμέτωπα τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η εκτίναξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με τη διατήρηση του πετρελαίου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνεται ένα εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας, το οποίο απειλεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα, την ώρα που οι ανάγκες για θέρμανση αρχίζουν να αυξάνονται.

Η νέα ενεργειακή πίεση δημιουργεί ανησυχία όχι μόνο για τους λογαριασμούς των νοικοκυριών, αλλά και για το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις μεταφορές και τελικά τις τιμές των προϊόντων που φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Άλμα 123% μέσα σε 19 ημέρες στην τιμή του ρεύματος

Η εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ενδεικτική της έντασης των ανατιμήσεων. Η χονδρεμπορική τιμή για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου διαμορφώνεται στα 247,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας νέο υψηλό για το 2026 και προσεγγίζοντας το ψυχολογικό όριο των 250 ευρώ.

Σε σύγκριση με την 1η Οκτωβρίου, όταν η τιμή βρισκόταν στα 111,17 ευρώ ανά μεγαβατώρα, η αύξηση φτάνει το 122,9%. Μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, δηλαδή, το κόστος στη χονδρεμπορική αγορά έχει υπερδιπλασιαστεί. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι έντονες διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας, καθώς για σήμερα Τρίτη η μέγιστη τιμή φτάνει στα 406,48 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ σε άλλες ώρες υποχωρεί σχεδόν στο μηδέν.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών διαδραματίζει και η σύνθεση του ενεργειακού μείγματος. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου αυξάνεται στο 38,9%, από 26,8% στις 15 Οκτωβρίου, ενώ το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας περιορίζεται από 60,2% σε 42,8%. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την έκθεση της ηλεκτροπαραγωγής στο κόστος των συμβατικών καυσίμων και δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τη συνέχεια.

Στο επίκεντρο οι λογαριασμοί του Νοεμβρίου

Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον πόσο από το αυξημένο κόστος θα μεταφερθεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του Νοεμβρίου. Η αύξηση της χονδρικής κατά 123% δεν σημαίνει αντίστοιχη αύξηση των τιμολογίων λιανικής. Ωστόσο, εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν έως το τέλος Οκτωβρίου, οι πάροχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικά αυξημένο κόστος προμήθειας.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις μηνιαίες μεταβολές βρίσκονται οι καταναλωτές με πράσινα τιμολόγια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, τον Ιούλιο του 2026 στην κατηγορία αυτή βρίσκονταν 3,12 εκατομμύρια οικιακοί μετρητές, δηλαδή το 52,54% του συνόλου. Αντίθετα, περίπου 1,87 εκατομμύρια μετρητές υπάγονταν σε σταθερά μπλε τιμολόγια, στα οποία η συμφωνημένη τιμή προμήθειας δεν επηρεάζεται άμεσα από τις μηνιαίες διακυμάνσεις. Για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 400 κιλοβατωρών, ενδεχόμενη αύξηση της χρέωσης προμήθειας κατά 5 λεπτά ανά κιλοβατώρα θα σήμαινε πρόσθετη επιβάρυνση 20 ευρώ τον μήνα, πριν από φόρους και λοιπές χρεώσεις.

Brent κοντά στα 110 δολάρια: Νέος πονοκέφαλος στην αντλία

Την ίδια στιγμή, η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης. Το Brent έχει κινηθεί στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι, αν και στη συνεδρίαση της Δευτέρας καταγράφονται διακυμάνσεις και υποχώρηση από τα πρόσφατα υψηλά.

Η διατήρηση του πετρελαίου κοντά σε αυτά τα επίπεδα αυξάνει τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων στα καύσιμα, καθώς επηρεάζει το κόστος προμήθειας και διύλισης, με τις τελικές τιμές στην αντλία να εξαρτώνται και από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τους φόρους και τα περιθώρια εμπορίας.

Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στις 14 Οκτωβρίου για τη μείωση της επιβάρυνσης σε βενζίνη, diesel κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, επιχειρούν να περιορίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, η διάρκεια και η ένταση των διεθνών ανατιμήσεων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πραγματικό όφελος για τους καταναλωτές. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίδραση του ακριβού diesel στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς επιβαρύνει επιχειρήσεις, παραγωγούς και διανομείς, δημιουργώντας προϋποθέσεις για πρόσθετες πιέσεις στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Η ακρίβεια απειλεί να αποκτήσει νέα δυναμική

Το πρόβλημα για τους καταναλωτές είναι ότι οι αυξήσεις δεν περιορίζονται σε μία μόνο κατηγορία δαπανών. Η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα κίνησης και η θέρμανση αποτελούν βασικές ανάγκες, με περιορισμένα περιθώρια περιορισμού της κατανάλωσης. Παράλληλα, το υψηλό ενεργειακό κόστος μπορεί να μεταφερθεί σταδιακά στην παραγωγή τροφίμων, στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, συντηρώντας τις πληθωριστικές πιέσεις ακόμη και όταν οι αρχικές ανατιμήσεις αρχίσουν να υποχωρούν.

Το επόμενο κρίσιμο διάστημα θα καθοριστεί από τη μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο, τις ανακοινώσεις των παρόχων για τα τιμολόγια Νοεμβρίου και την πορεία του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Για τα νοικοκυριά, πάντως, η ανησυχία είναι ήδη υπαρκτή: ένας ακόμη χειμώνας ξεκινά με το κόστος της ενέργειας να απειλεί να απορροφήσει μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, περιορίζοντας τις δυνατότητες κάλυψης των υπόλοιπων καθημερινών αναγκών.

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