Αγροτικό πετρέλαιο: Τέλος στην αναμονή για την επιστροφή φόρου – Έκπτωση 50,8 λεπτών στην αντλία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου ο τρόπος με τον οποίο οι αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Η επιστροφή φόρου, που μέχρι σήμερα προϋπέθετε την εξόφληση ολόκληρης της αξίας του καυσίμου και την αναμονή για την καταβολή των χρημάτων, αντικαθίσταται από άμεση έκπτωση στην αντλία.

Με το νέο σύστημα, οι δικαιούχοι θα πληρώνουν 50,84 λεπτά λιγότερα για κάθε λίτρο πετρελαίου, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό QR μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. Η μείωση προκύπτει από την αφαίρεση 41 λεπτών που αντιστοιχούν στον ΕΦΚ και επιπλέον 9,84 λεπτών από τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό βάρος για την αγροτική παραγωγή. Ωστόσο, δεν πρόκειται για πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση, αλλά κυρίως για διαφορετικό τρόπο απόδοσης ενός οφέλους που ήδη προβλέπεται για τους δικαιούχους.

Η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στη ρευστότητα: οι παραγωγοί δεν θα χρειάζεται πλέον να δεσμεύουν χρήματα περιμένοντας να τους επιστραφεί ο φόρος.

Πόσα κερδίζουν οι αγρότες

Το όφελος θα εξαρτάται από την ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται κάθε παραγωγός, με βάση τα στοιχεία των καλλιεργειών του.

Ενδεικτικά, για αγορά 500 λίτρων η μείωση της τελικής δαπάνης φτάνει τα 254,20 ευρώ, ενώ για 1.000 λίτρα διαμορφώνεται στα 508,40 ευρώ. Στα 2.000 λίτρα το αντίστοιχο ποσό ξεπερνά τα 1.016 ευρώ.

Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν ανεξάρτητη επιδότηση και δεν θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό των αγροτών. Θα αφαιρούνται απευθείας κατά την αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου εξακολουθεί να ισχύει το σημερινό καθεστώς επιστροφής του ΕΦΚ.

Το κινητό γίνεται το «κλειδί» για την έκπτωση

Η νέα διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myDieselApp της ΑΑΔΕ, η οποία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να παρουσιαστεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Ο αγρότης θα εγκαθιστά την εφαρμογή στο κινητό του και, αφού ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά, θα αποκτά τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μοναδικού κωδικού QR.

Κατά τον ανεφοδιασμό, ο πρατηριούχος θα σαρώνει τον κωδικό και το σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο εάν ο αγοραστής είναι δικαιούχος, εάν το καύσιμο είναι πετρέλαιο κίνησης και εάν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα για την οποία προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η έκπτωση θα περνά απευθείας στο τιμολόγιο.

Για τον καθορισμό των ποσοτήτων θα λαμβάνονται υπόψη τα επικαιροποιημένα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων κάθε παραγωγού.

Ο νέος πονοκέφαλος των πρατηριούχων

Η αλλαγή μεταφέρει, πάντως, ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας στα πρατήρια καυσίμων.

Οι πρατηριούχοι θα χορηγούν την έκπτωση τη στιγμή της πώλησης, παρότι θα έχουν ήδη καταβάλει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το πετρέλαιο που διαθέτουν.

Για την αποφυγή πιέσεων στη ρευστότητα των επιχειρήσεων προβλέπεται ειδικός μηχανισμός επιστροφής των σχετικών ποσών σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περιλαμβάνονται διατάξεις που προστατεύουν τα συγκεκριμένα ποσά. Θα είναι ακατάσχετα και ανεκχώρητα, ενώ δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, θα κριθεί στην πράξη. Η αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος θα εξαρτηθεί από τη λειτουργία των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, την εξυπηρέτηση των παραγωγών και, κυρίως, την ταχύτητα με την οποία θα επιστρέφονται τα χρήματα στα πρατήρια.

Για τους αγρότες, το ζητούμενο παραμένει ένα: να βλέπουν την έκπτωση στην αντλία χωρίς να προστίθεται άλλη μία γραφειοκρατική διαδικασία στην καθημερινότητά τους.

Διαβάστε επίσης:

Συντάξεις φτώχειας για τους μισούς συνταξιούχους – Στα 869 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο

Πέντε συλλήψεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη ΦΠΑ – Ερευνες και στην Ελλάδα



Eurostat: Επιβεβαιώνει πληθωρισμό 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο