Ακρίβεια: Με το κομπιουτεράκι στο σούπερ μάρκετ οι Έλληνες – Το 74% έχει δυσκολίες, κυνηγά προσφορές και φθηνά προϊόντα

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Η ακρίβεια έχει αλλάξει για τα καλά τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ συνοδεύεται πλέον από προσεκτικούς υπολογισμούς, σύγκριση τιμών και αναζήτηση προσφορών, καθώς για μεγάλο μέρος των καταναλωτών τα χρήματα δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών.

Με τη μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ να φτάνει τα 347 ευρώ, σχεδόν τρεις στους τέσσερις καταναλωτές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα οικονομικά τους ή αναγκάζονται να προσέχουν ιδιαίτερα κάθε έξοδο.

Την ίδια στιγμή, έξι στους δέκα στρέφονται συχνά σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ για το 92% η τιμή αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής προϊόντων.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τις έρευνες της Circana και της Brands Mirror, που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ECR GATHERING 2026 και αποτυπώνουν τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Τα νοικοκυριά μετρούν κάθε ευρώ

Η οικονομική πίεση καταγράφεται με ιδιαίτερη ένταση στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Σύμφωνα με την Circana, το 74% δηλώνει ότι διαχειρίζεται τα οικονομικά του με δυσκολία ή μεγάλη προσοχή, ενώ ο δείκτης οικονομικής ασφάλειας περιορίζεται μόλις στο 3,89 με άριστα το 10.

Παράλληλα, το 57% προβληματίζεται από τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, με τις δαπάνες στέγασης να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, πολλά νοικοκυριά περιορίζουν τις εξόδους, τις αγορές ενδυμάτων και άλλες μη απαραίτητες δαπάνες, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τα χρήματα για τρόφιμα και βασικά είδη.

Η αναζήτηση χαμηλότερων τιμών έχει μετατραπεί σε καθημερινή πρακτική. Οι καταναλωτές συγκρίνουν την τιμή ανά κιλό ή λίτρο, παρακολουθούν τις προσφορές και επιλέγουν οικονομικότερες εναλλακτικές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 63% αγοράζει συχνά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το 79,1% θεωρεί τις προσφορές καθοριστικό παράγοντα για τις αγορές του.

Οι προσφορές καθορίζουν τις επιλογές

Η τιμή συγκεντρώνει ποσοστό 92% ως κριτήριο αγοράς, αφήνοντας αρκετά πίσω άλλους παράγοντες, όπως οι αξιολογήσεις προϊόντων (42,3%), η ευκολία αγοράς και παράδοσης (29,7%) και η διαθεσιμότητα (24,3%).

Η ανάγκη εξοικονόμησης χρημάτων οδηγεί τους καταναλωτές και σε μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Σχεδόν δύο στους τρεις, ποσοστό 65,6%, χρησιμοποιούν έστω και περιστασιακά εφαρμογές καταστημάτων, κυρίως για να εξασφαλίσουν κουπόνια και πρόσθετες εκπτώσεις.

Παράλληλα, το 40,3% συνδυάζει φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ το 86,2% έχει περάσει από το ένα κανάλι στο άλλο κατά τη διαδικασία αναζήτησης και αγοράς ενός προϊόντος.

Ωστόσο, στα τρόφιμα το φυσικό κατάστημα εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία, καθώς το 45% προτιμά να εξετάζει εκεί τα προϊόντα πριν αγοράσει.

Τι γίνεται όταν λείπει ένα προϊόν

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντίδραση των καταναλωτών όταν δεν βρίσκουν στο ράφι το προϊόν που αναζητούν.

Στο 28,5% των περιπτώσεων επιλέγουν ανταγωνιστική μάρκα, ενώ ένα επιπλέον 14,4% στρέφεται σε διαφορετική κατηγορία προϊόντων. Αντίθετα, το 41% προτιμά να περιμένει μέχρι να γίνει ξανά διαθέσιμο.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αφοσίωση σε μια μάρκα δοκιμάζεται, ιδιαίτερα όταν ο καταναλωτής έχει περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να χρησιμοποιείται για την αναζήτηση καλύτερων επιλογών, αν και οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Μόλις το 14% δηλώνει ότι εξυπηρετείται περισσότερο από τις σχετικές εφαρμογές, ενώ το 65,6% θεωρεί χρήσιμες τις προσωποποιημένες προτάσεις όταν συνοδεύονται από καλύτερη τιμή ή κουπόνι.

Το συμπέρασμα των ερευνών είναι ότι η αγοραστική συμπεριφορά έχει αλλάξει ουσιαστικά. Για μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών, η επιλογή προϊόντων δεν καθορίζεται πλέον τόσο από την προτίμηση σε συγκεκριμένες μάρκες όσο από το ποσό που απομένει κάθε μήνα στο πορτοφόλι.

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