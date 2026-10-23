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23.10.2026 08:17

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι – Πριν την 28η Οκτωβρίου και το δεύτερο κύμα πληρωμών (video)

23.10.2026 08:17
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Ξεκινούν σήμερα (23/10) το απόγευμα από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από ότι συνήθως λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, οι συντάξεις των μη μισθωτών έχει ανακοινωθεί ότι θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ των μισθωτών την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Όπως συμβαίνει όμως κάθε μήνα, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οπότε για τους μη μισθωτούς, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από αύριο (23/10) το βράδυ, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Αντίστοιχα, οι μισθωτοί θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Συντάξεις μη μισθωτών

Οι συντάξεις αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (απόγευμα Παρασκευής 23/10).

Η κατηγορία αυτή αφορά:

  • Συνταξιούχους ΟΑΕΕ
  • Συνταξιούχους ΟΓΑ
  • Συνταξιούχους ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών
  • Όλους τους νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Συντάξεις μισθωτών

Οι συντάξεις αναμένεται να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου (απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου).

Πιο συγκεκριμένα αφορά:

  • Συνταξιούχους ΙΚΑ
  • Συνταξιούχους Δημοσίου
  • Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ
  • ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ.

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 29 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 09:03
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