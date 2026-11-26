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Σταδιακή αλλαγή θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με την επιδείνωση να γίνεται εντονότερη από την Παρασκευή και να κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο (28-29/11), οπότε αναμένεται σοβαρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες μετά το απόγευμα θα επεκταθούν και σε νότιες περιοχές της χώρας, ενώ στο Βόρειο Ιόνιο προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν τοπικά στο Ιόνιο, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Κολυδάς: Σημαντική επιδείνωση από την Παρασκευή – Προσοχή στη διάρκεια των βροχοπτώσεων

Για σημαντική επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή (27/11), με επίκεντρο αρχικά τη δυτική και στη συνέχεια την κεντρική Ελλάδα, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως επισημαίνει, ιδιαίτερη σημασία δεν έχουν μόνο οι μεγάλες ποσότητες βροχής που αναμένεται να πέσουν μέσα σε ένα 24ωρο, αλλά κυρίως η διάρκεια της κακοκαιρίας και η διαδοχική επιβάρυνση αρκετών περιοχών από τις βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι για την αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου είναι σημαντικό να εξεταστεί η μέση ποσότητα βροχής που αναμένεται να δεχθεί κάθε λεκάνη απορροής, σε συνδυασμό με τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους.

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Μετά το απόγευμα, βροχές αναμένονται στη νότια Πελοπόννησο και πιθανόν στη Μακεδονία και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 14 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στη δυτική Μακεδονία από -1 έως 12 βαθμούς. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς και στη δυτική Ελλάδα από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 6 και 18 βαθμών, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νοτιοανατολικοί 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί, φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα, αναμένονται σήμερα στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια του νομού θα είναι κατά 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, αρχικά ασθενείς και βαθμιαία έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με μικρή ένταση, ενώ σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, φτάνοντας τα 4 μποφόρ.

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